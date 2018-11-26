Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman MÄ±sÄ±r'da

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ã¼lkedeki muhalif kesimlerin tepkisine raÄŸmen MÄ±sÄ±r'a gitti.

KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinde rolü olduÄŸu iddia edilen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, MÄ±sÄ±rlÄ± muhaliflerin tepkisine raÄŸmen Arap ülkeleri turu çerçevesinde bugün MÄ±sÄ±r’a geldi.

MÄ±sÄ±r resmi ajansÄ± MENA’nÄ±n haberine göre, Bin Selman'Ä± Kahire UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nda MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi karÅŸÄ±ladÄ±.

Haberde, iki gün sürecek ziyaret kapsamÄ±nda Bin Selman’Ä±n MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi ile ikili iliÅŸkiler ve bölgesel geliÅŸmeleri deÄŸerlendireceÄŸi belirtildi.

MÄ±sÄ±r'da muhalefette yer alan siyasi isimler ve gazeteciler ise Suudi Veliaht'Ä±n Kahire ziyaretine tepki gösteriyor.

Veliaht Prens Bin Selman'Ä± Kahire'de MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi karÅŸÄ±ladÄ±. | FotoÄŸraf: Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±

'NE HOÅž GELDÄ°N, NE SEFALAR GETÄ°RDÄ°N'

Muhalif siyasi isimler ve 9 partiden oluÅŸan "Sivil Demokratik Hareket", "Ne hoÅŸ geldin ne de sefalar getirdin" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yayÄ±mladÄ±.

Muhammed bin Selman'Ä±n "Tiran ve Sanafir adalarÄ±nÄ±n MÄ±sÄ±r'dan alÄ±nmasÄ± suçunun mimarlarÄ±ndan biri olduÄŸu" ifade edilen açÄ±klamada, Bin Selman'Ä±n Kahire ziyareti, "KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin ardÄ±ndan bozulan imajÄ±nÄ± düzeltme çabasÄ±" olarak deÄŸerlendirildi.

Bin Selman ziyaretine MÄ±sÄ±rlÄ± entelektüeller ve gazeteciler de tepki gösterdi.

Onlarca gazeteci yayÄ±mladÄ±klarÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamayla, "KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu nedenlerden dolayÄ±" Suudi Veliaht'Ä±n Kahire ziyaretine karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Ülke içinde ve dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan entelektüeller sosyal medya üzerinden de ziyarete tepki gösteriyor.

MÄ±sÄ±rlÄ± insan haklarÄ± savunucularÄ±ndan Cemal Iyd, sosyal medya hesabÄ± Twitter'dan "testerenin utanç ziyareti" etiketiyle paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "Bir MÄ±sÄ±rlÄ± olarak bu katilin ülkemi ziyaret etmesini kabul etmiyorum. Elimde olsaydÄ± onu MÄ±sÄ±r’dan kovardÄ±m. Ancak ben bir vatandaÅŸÄ±m ve bu hashtag ile yetiniyorum." ifadelerini kullandÄ±.

Tunuslular Suudi Veliaht Prensi Ã¼lkelerinde istemiyor

MÄ±sÄ±rlÄ± hukukçu Muhammed Bedran da ziyarete tepki gösterenlerden biriydi. Bedran, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "katil" ÅŸeklinde nitelendirdiÄŸi Bin Selman’Ä±n ziyaretini reddettiÄŸini belirtti.

Dustur Partisi eski yöneticilerinden Halid Davud, silah ve petrol ticaretini insan onurunun üstünde tutan ve gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmesini emreden Bin Selman’Ä±n MÄ±sÄ±r ziyaretini kabul etmediÄŸini dile getirdi.

Suudi Arabistan’Ä±n Kahire BüyükelçiliÄŸi, Bin Selman’Ä±n ziyareti nedeniyle sosyal medya üzerinden "Veliaht Prens ikinci ülkesinde" ÅŸeklinde hashtag oluÅŸturdu.

BüyükelçiliÄŸin, bu ÅŸekilde sosyal medya ve kamuoyunda Bin Selman’Ä±n geliÅŸi nedeniyle yapÄ±lan tepkileri azaltmayÄ± hedeflediÄŸi yorumlarÄ± yapÄ±lÄ±yor.

Yurt dÄ±ÅŸÄ± turunun ilk ayaÄŸÄ± olarak perÅŸembe günü BirleÅŸik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden Suudi Veliaht, 3 gün süren ziyareti kapsamÄ±nda baÅŸta Abu Dabi Veliaht Prensi Åžeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan olmak üzere üst düzey yetkililerle bir araya gelmiÅŸ ve dün akÅŸam Bahreyn'e geçmiÅŸti.

Suudi Veliaht'Ä±n G-20 Zirvesi çerçevesinde baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± tur kapsamÄ±nda Tunus, MÄ±sÄ±r, Cezayir ve Moritanya'yÄ± da ziyaret edeceÄŸi belirtiliyor. (AA)

CIA, KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayeti emrini Veliaht Prensin verdiÄŸi sonucuna ulaÅŸtÄ±

Suudi Veliaht, KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayeti sonrasÄ± ilk kez yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±

Suudi Veliaht Selman'Ä±n G-20'ye katÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Yalova'da iki villada KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetine iliÅŸkin arama tamamlandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 01:31

www.evrensel.net