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FotoÄŸraf: MA
Gazeteci Sedat Sur tahliye oldu
26 KasÄ±m 2018 23:19
GeÃ§tiÄŸimiz hafta cezaevine giren gazeteci Sedat Sur tahliye edildi.
Geçen hafta cezaevine giren Özgürüz muhabiri gazeteci Sedat Sur, cezaevinden tahliye oldu.
Sur, kayyÄ±mla ilgili yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu haberden dolayÄ± yargÄ±landÄ±. Sur, yargÄ±lama sonucu 1 yÄ±ldan az cezasÄ±nÄ±n onaylanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geçtiÄŸimiz hafta cezaevine girmiÅŸti. Sur, tahliye edildiÄŸini Twitter hesabÄ±ndan “Az önce tahliye edildim. Herkese selamlar” diye duyurdu.
Az önce tahliye oldum. Herkese selamlar :)— Sedat Sur (@sursedat21) 26 KasÄ±m 2018
(HABER MERKEZÄ°)
KayyÄ±mÄ±n yolsuzluk iddialarÄ±nÄ± haber yapan Sedat Sur cezaevine girdi
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