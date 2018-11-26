Gazeteci Sedat Sur tahliye oldu

FotoÄŸraf: MA

Gazeteci Sedat Sur tahliye oldu

    • 26 KasÄ±m 2018 23:19

    GeÃ§tiÄŸimiz hafta cezaevine giren gazeteci Sedat Sur tahliye edildi.

    Geçen hafta cezaevine giren Özgürüz muhabiri gazeteci Sedat Sur,  cezaevinden tahliye oldu.

    Sur, kayyÄ±mla ilgili yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu haberden dolayÄ± yargÄ±landÄ±. Sur, yargÄ±lama sonucu 1 yÄ±ldan az cezasÄ±nÄ±n onaylanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geçtiÄŸimiz hafta cezaevine girmiÅŸti.  Sur, tahliye edildiÄŸini Twitter hesabÄ±ndan “Az önce tahliye edildim. Herkese selamlar” diye duyurdu. 

    (HABER MERKEZÄ°)

    KayyÄ±mÄ±n yolsuzluk iddialarÄ±nÄ± haber yapan Sedat Sur cezaevine girdi

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