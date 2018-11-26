May'den Brexit uyarÄ±sÄ±: Ya destek verilir; ya da en baÅŸa dÃ¶nÃ¼lÃ¼r

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, AB liderlerinin onayladÄ±ÄŸÄ± Brexit anlaÅŸmasÄ± iÃ§in Ä°ngiltere parlamentosuna Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, parlamentodan Brexit anlaÅŸmasÄ±na destek vermesini isteyerek, aksi halde planÄ±n reddinin tüm riskleri ile beraber daha fazla bölünme ve belirsizliÄŸe kapÄ± açabileceÄŸini söyledi.

May, Avrupa BirliÄŸi (AB) liderlerinin kabul ettiÄŸi Brexit anlaÅŸmasÄ±na iliÅŸkin parlamentoyu bilgilendirdiÄŸi oturumda, anlaÅŸmayÄ± ‘Ä°ngiltere için doÄŸru anlaÅŸma’ olarak niteledi.

Lideri olduÄŸu Muhafazakar Parti'nin bazÄ± üyeleri dahil ciddi muhalefetle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan May, parlamenterlere anlaÅŸmayÄ± kabul etmeleri çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak, “Bu anlaÅŸmaya destek verebilir, referandumun sonucunu gerçekleÅŸtirebilir ve daha parlak bir gelecek inÅŸa etmeyi sürdürebiliriz ya da bu parlamento anlaÅŸmayÄ± reddedip en baÅŸa dönebilir” dedi.

OlasÄ± tehlikelere de iÅŸaret eden May, “AnlaÅŸmanÄ±n geçmemesi halinde ne olacaÄŸÄ±nÄ± kimse bilmiyor. Bu durum, tüm riskleri ile beraber daha fazla bölünme ve belirsizliÄŸe kapÄ± açabilir” ifadesini kullandÄ±. May, ayrÄ±ca olasÄ± bir ret kararÄ±nÄ±n Ä°ngiltere'nin anlaÅŸmasÄ±z olarak AB'den ayrÄ±lmasÄ±na neden olacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Öte yandan Ä°ÅŸçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, anlaÅŸmayla ortak pazar konusunda hiçbir ÅŸeyin deÄŸiÅŸmediÄŸini belirterek, May'in parlamentonun desteÄŸini istiyorsa ‘kapsamlÄ± bir gümrük birliÄŸi ile haklarÄ± koruyan güçlü bir ortak pazar temelinde’ bir B planÄ± hazÄ±rlamasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.

OYLAMA 11 ARALIK'TA

AnlaÅŸmaya iliÅŸkin oylama 5 gün sürecek görüÅŸmelerin ardÄ±ndan 11 AralÄ±k'ta yapÄ±lacak. 650 sandalyeli Ä°ngiliz parlamentosunun alt kanadÄ± Avam KamarasÄ±'nda May'in liderliÄŸindeki Muhafazakar Parti'nin 315 milletvekili bulunuyor.

May hükümeti Kuzey Ä°rlanda'nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ ve Ä°ngiltere ile birlik yanlÄ±sÄ± Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP) 10 milletvekilinin desteÄŸiyle azÄ±nlÄ±k hükümeti kurabilmiÅŸ durumda ancak DUP anlaÅŸmaya ret oyu vereceÄŸini ilan etti.

Muhafazakar Parti içindeki yaklaÅŸÄ±k 60 sert ‘Brexitçi milletvekili’ ile 15 kadar AB üyeliÄŸi yanlÄ±sÄ± milletvekilinin de ret oyu vermesi bekleniyor. May'in muhalefet partilerinden 15 kadar milletvekilinin desteÄŸini alabileceÄŸi bekleniyorsa bile bunun da Brexit anlaÅŸmasÄ±nÄ±n parlamentodan geçmesini saÄŸlayacak 326 sayÄ±sÄ±na yaklaÅŸmaya yetmeyeceÄŸi belirtiliyor.

Buna karÅŸÄ±n May'in sözcüsü, bir soru üzerine anlaÅŸmanÄ±n parlamentodan geçebileceÄŸine inandÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Ä°ngiltere 23 Haziran 2016'da yapÄ±lan referandumda yüzde 48'e karÅŸÄ± yüzde 52 oy oranÄ±yla AB'den ayrÄ±lma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. YapÄ±lan müzakerelerim ardÄ±ndan hazÄ±rlanan anlaÅŸma geçen pazar AB liderleri tarafÄ±ndan kabul edilmiÅŸti. (AA)

AB liderleri Brexit konusunda uzlaÅŸÄ±ya vardÄ±

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