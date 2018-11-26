TMMOB: YÃ¶netenler lÃ¼ks iÃ§inde, halk yoksulluÄŸa mahkum

TMMOB Ã¼yeleri, krize iliÅŸkin basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± dÃ¼zenledi: EmeÄŸimize sahip Ã§Ä±kacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bir kez daha haykÄ±rÄ±yoruz.

Türk Mühendis ve Mimar OdalarÄ± BirliÄŸi (TMMOB) çaÄŸrÄ±sÄ±yla Ä°stanbul KadÄ±köy’de basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapan mühendis, mimar ve ÅŸehir plancÄ±larÄ± “Krize karÅŸÄ± emeÄŸimize, mesleÄŸimize ve haklarÄ±mÄ±za sahip çÄ±kacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bir kez daha haykÄ±rÄ±yoruz” dedi. AçÄ±klamayÄ± TMMOB Ä°stanbul Ä°l Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Akçelik yaptÄ±.

“HalkÄ±n alÄ±m gücünü düÅŸüren, iÅŸyerlerinin kapanmasÄ±na neden olan, iÅŸsizliÄŸi ve yoksulluÄŸu artÄ±ran ekonomik kriz her geçen gün hayatlarÄ±mÄ±zÄ± daha fazla etkiliyor” diyen Akçelik, “YanlÄ±ÅŸ ekonomi politikalarÄ±yla ülkeyi bu duruma sürükleyen yöneticilerin kriz karÅŸÄ±sÄ±ndaki tutumu, krizin toplumsal sonuçlarÄ±nÄ± daha da derinleÅŸtirmektedir” dedi.

‘YÖNETENLER LÜKS Ä°ÇÄ°NDE’

Ä°ktidarÄ±n krize karÅŸÄ± çözüm önerisinin krizin bedelini yoksullara ödetmek olduÄŸunu söyleyen Akçelik ÅŸöyle konuÅŸtu:

“Fiyatlar artarken yoksullara yapÄ±lan sosyal yardÄ±mlar azalmÄ±ÅŸtÄ±r. Burslar ve saÄŸlÄ±k yardÄ±mlarÄ± giderek azalmaktadÄ±r. Ülkemiz sadece parasÄ± olanlarÄ±n kazanabildiÄŸi bir rant ekonomisine mahkum edilmektedir. Kaynaklar iÅŸsiz kalanlar için deÄŸil, bankalarÄ±n ihtiyaçlarÄ± doÄŸrultusunda kullanÄ±lmaktadÄ±r. Ä°ktidar sahipleri savurganlÄ±k ve yolsuzluk içinde yaÅŸamaktadÄ±r. SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±nda açÄ±kça tespit edilmiÅŸtir. Yönetenler lüks içerisinde yaÅŸarken halkÄ±n yoksulluÄŸa mahkum edilmesini kabul etmiyoruz.”

‘MESLEKTAÅžLARIMIZ SORUNLARLA BOÄžUÅžUYOR’

Kamu ve özel sektörde çalÄ±ÅŸan mühendis, mimar ve ÅŸehir plancÄ±larÄ±nÄ±n krizden olumsuz etkilendiÄŸini dile getiren Akçelik, “MeslektaÅŸlarÄ±mÄ±z hem pahalÄ±lÄ±k, geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± ve mesleÄŸimize özgü sorunlarla boÄŸuÅŸmak zorunda kalmaktadÄ±r. Kamuda çalÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z siyasi baskÄ± ve sürgün tehdidi alÄ±nda düÅŸük ücret, kadro sorunu gibi sorunlarla yüz yüzedir. Özel sektörde çalÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n tamamÄ±na yakÄ±nÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ±n durmasÄ±, projelerin durmasÄ± gibi sorunlardan etkilenmiÅŸtir” dedi.

TMMOB’NÄ°N TALEPLERÄ°

Akçelik TMMOB’nin taleplerini ÅŸöyle dile getirdi:

â– Kamuda çalÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ücret, atama, özlük haklarÄ± ve düÅŸük ek gösterge sorunlarÄ±nÄ±n çözülmesini,

â– TMMOB ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasÄ±nda 2012’de imzalanan ve SGK tarafÄ±ndan keyfi biçimde iptal edilen Asgari Ücret Protokolü’nün tekrar uygulamaya konarak meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ücretlerinin yükseltilmesini ve sigorta primlerinin gerçek gelir üzerinden yatÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz.

â– Ä°hraç edilen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bütün haklarÄ±yla iÅŸe iade edilmesini,

â– ÖrgütlülüÄŸümüzü hedef alan baskÄ±larÄ±n ve yasal düzenleme giriÅŸimlerinin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±,

â– Neoliberal politikalar karÅŸÄ±sÄ±nda emeÄŸin ve haklarÄ±mÄ±zÄ±n çÄ±karlarÄ±nÄ±n korunmasÄ±nÄ± istiyoruz. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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