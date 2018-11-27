Ã–zgÃ¼r Ã–zel: BahÃ§eli aday gÃ¶stermeyerek â€˜YÃ¶netmeye talip deÄŸilimâ€™ dedi

CHP Grup BaÅŸkan Vekili Ã–zgÃ¼r Ã–zel yerel seÃ§im ve MHP'nin seÃ§im taktiÄŸine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

CHP Grup BaÅŸkan Vekili Özgür Özel, AKP Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli’ye yanÄ±t verdi. Özel, Bahçeli’nin ‘ÅŸer ittifakÄ±’ sözleri için “31 Mart’a emin adÄ±mlarla gidiyoruz. Bunun paniÄŸindeki ErdoÄŸan, CHP’yi nefret söylemiyle, hakaretlerle, iftiralarla sindirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bu dil, ona Ankara ve Ä°stanbul’u kaybettirecek. Korkunun ecele faydasÄ± yok” dedi. Özel ayrÄ±ca Bahçeli’nin 3 büyük ilde aday göstermeyerek ülkeyi yönetmeye talip olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan ettiÄŸini de ifade etti.

BAHÇELÄ°’YÄ° MEN EDERÄ°Z

CHP’li Özel, ErdoÄŸan ve Bahçeli’nin hafta sonu CHP’ye yönelttiÄŸi eleÅŸtirilere yanÄ±t verdi. Özel, “24 Haziran seçimlerinde cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± çÄ±karmayan bir parti, yerel seçimler geliyor, Ä°stanbul’a, Ankara’ya, Ä°zmir’e aday göstermeyen bir parti. DiÄŸerleri için de kapÄ±yÄ± aralÄ±k bÄ±rakan bir parti. CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±m yok, bakan adayÄ±m yok, 3 büyük ÅŸehir belediye baÅŸkan adayÄ±m yok. Bu ülkeyi yönetmeye talip deÄŸilim. Ülkeyi Recep Tayyip ErdoÄŸan yönetsin, partinin anahtarlarÄ±nÄ± ona verdik, ben ona destek olacaÄŸÄ±m. Ben o tökezlediÄŸinde koluna gireceÄŸim, zorlandÄ±ÄŸÄ±nda elinden tutacaÄŸÄ±m, lastik patladÄ±ÄŸÄ±nda yedek lastik olarak beni takÄ±p yoluna devam edecek. Bu nasÄ±l siyasi parti, nasÄ±l bir siyasi anlayÄ±ÅŸ. Elbette bunu yapabilirsiniz. Ama size gönül verenleri bu hale düÅŸürdükten sonra, isminizde olan milliyetçiliÄŸi ayaklar altÄ±na almÄ±ÅŸ bir partiyle kol kola girdikten sonra millete lakap takamazsÄ±nÄ±z. Ne diyorlar. Zillet ittifakÄ±. Senin isminle alay ettiÄŸin ÅŸey, milletin kendisi, Millete nasÄ±l zillet dersin. Ä°ki kiÅŸiden birinin oyunu almÄ±ÅŸ bir birlikteliÄŸi nasÄ±l ÅŸeytanlaÅŸtÄ±rÄ±rsÄ±n? Zor durumdalar” ifadelerini kullandÄ±.

CHP OLARAK EN BEÄžENÄ°LEN 10 BELEDÄ°YEYÄ° YÖNETÄ°YORUZ

VatandaÅŸÄ±n Ä°stanbul ve Ankara’da deÄŸiÅŸim isteÄŸinin bütün anketlere yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Özel, “VatandaÅŸ artÄ±k rant belediyeciliÄŸinin, yandaÅŸ belediyeciliÄŸin, AKP belediyeciliÄŸinin son bulmasÄ±nÄ± istiyor. Bir panik var. O panik, iki büyük ÅŸehirde belediyelerin 31 Mart akÅŸamÄ± deÄŸiÅŸeceÄŸini gösteriyor. CHP olarak en beÄŸenilen 10 belediyeyi yönetiyoruz. 31 Mart’a emin adÄ±mlarla gidiyoruz. Bunun paniÄŸindeki ErdoÄŸan, CHP’yi nefret söylemiyle, hakaretlerle, iftiralarla sindirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Atatürk’ün kurduÄŸu partinin ismini terör örgütleriyle birlikte anÄ±yor, bunun kendisine fayda getireceÄŸini sanÄ±yor. Bu dil, ona Ankara ve Ä°stanbul’u kaybettirecek. Korkunun ecele faydasÄ± yok. VatandaÅŸ, zihniyetin deÄŸiÅŸmesini istiyor. Ankara’da ve Ä°stanbul’da 1989 rüzgarÄ± esiyor. ErdoÄŸan ne yaparsa yapsÄ±n buna engel olamayacak. 1989 rüzgarÄ± AKP’yi Ä°stanbul’dan da Ankara’dan da silip süpürecek.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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