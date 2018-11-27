Kuzey Kafkas sahillerinin kavÅŸak noktasÄ±: Tuapse

Okay Deprem ormanÄ±n ortasÄ±nda, bozulmamÄ±ÅŸ dokusuyla dikkat Ã§eken Tuapse'yi yazdÄ±.

Okay DEPREM

Novorossisyk’ten Gelencik’e, Gelencik’ten de Tuapse’ye kadar; Rusya KafkasyasÄ±’nÄ±n sahil yollarÄ± inanÄ±lmayacak kadar keskin, virajlÄ± ve de kÄ±sa mesafelerde yükseklik farklarÄ± çok deÄŸiÅŸken. Bundan dolayÄ± kuÅŸ uçuÅŸu mütevazÄ± uzaklÄ±klarÄ± araç ile katetmek bazen saatleri bulabiliyor. Buna bir de yaz aylarÄ±nda (RuslarÄ±n tabiriyle ‘sezonda’) adeta tüm Rusya’nÄ±n buralara aktÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülürse; ortaya, yol boyunca vasÄ±ta ve insan trafiÄŸinin sabahtan gece geç saatlere kadar bitmek bilmediÄŸi bir manzara çÄ±kmÄ±ÅŸ oluyor.

Söz konusu ÅŸehirler arasÄ± kara yolu, sahile paralel ve yakÄ±n, nispeten seyrek geçiyor. Bunun temel nedeni de, arter vaktiyle inÅŸa edilirken buralarÄ±n olaÄŸanüstü tabiatÄ±nÄ± azami derecede koruma iradesinin gösterilmesi. Ta o zamanlardan yani 19’uncu yüzyÄ±l sonlarÄ± ile 20’nci asÄ±r baÅŸlarÄ±ndan günümüze kadar kimsenin de aklÄ±na denize sÄ±fÄ±r bir yol, hatta otoban inÅŸa etmek gelmemiÅŸ!.. Bunun arka planÄ±ndaki sebeplerden birisi de; yol ile deniz arasÄ±nda kalan onlarca hatta yüzlerce hektarlÄ±k arazilerde dev Sovyet sanatoryumlarÄ±nÄ±n, saÄŸlÄ±k ve dinlenme tesislerinin yer alÄ±yor oluÅŸu.

ADIGE HALKININ ÅžAPSIÄž KOLUNUN ANA YURDU

Tuapse de, Gelencik gibi Kuzey BatÄ± Kafkas DaÄŸlarÄ±nÄ±n denize doÄŸru süzülen eteklerinde kurulmuÅŸ ufak bir kent. Kuzey yönünden Gagarin Caddesi üstünden deniz boyunca gelindiÄŸinde karÅŸÄ±nÄ±za ilk olarak büyük liman kompleksi çÄ±kÄ±yor. AltmÄ±ÅŸ binden biraz fazla bir nüfusa sahip Tuapse’nin ismi de Çerkesceden geliyor, daha somut ifadeyle AdÄ±ge halkÄ±nÄ±n bir kolu olan ÅžapsÄ±ÄŸlardan (ÅžapsÄ±ÄŸ Lehçesi).

Eski ticaret limanÄ±nÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± çok güzel sayÄ±lamayacak plaj ÅŸeridi bir yana, transit devam eden kara yolunun hemen iç tarafÄ±nda Tuapse ÅŸehrinin çeperi baÅŸlÄ±yor. Burada bizleri öncelikle büyük bir meydan karÅŸÄ±lÄ±yor. OrtasÄ±nda “Sovyet Ä°ktidarÄ± Ä°çin ÇarpÄ±ÅŸanlara”, yani Ä°ç SavaÅŸ kahramanlarÄ±na adanan yüksekçe bir dikilitaÅŸÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± dev meydanÄ±n diÄŸer köÅŸesinde ise, istisnasÄ±z her kentte olduÄŸu üzere Anayurt SavaÅŸÄ± anÄ±t parkÄ± bulunuyor. AlanÄ±n bir diÄŸer tarafÄ±nda ise oldukça albenili bir yapÄ± dikkati çekiyor. YakÄ±ndan dikkatlice bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, ilk kez gördüÄŸüm kategoride bir eseri fark etmiÅŸ oluyorum: “Denizciler Kültür SarayÄ±”. YapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±lÄ±n dönemi tahmin edileceÄŸi gibi; 1937. Hemen yanÄ±nda ise nüfusu topu topu birkaç on bini ancak bulan bir yerleÅŸim yerinin çocuk-kukla tiyatrosu boy gösteriyor. UygarlÄ±k ve kültür iÅŸte böyle bir ÅŸey...

FotoÄŸraf: Okay Deprem/Evrensel

ORMANIN ORTASINDA, BOZULMAMIÅž DOKUSUYLA YAÅžANILASI BÄ°R YER

Tuapse’nin merkezi hayli ufak ancak bir o kadar da göze hitap eden yemyeÅŸil bir görünüm arz ediyor. Åžehrin kalbi Tuapse Nehri, kanallarÄ± ve demir yolunca bölünürken, kent çekirdeÄŸi birkaç ana bulvar, cadde ve de onlarÄ± kesen dar sokak ve trafiÄŸe kapalÄ± yollardan meydana geliyor. Karl Marx Caddesi bunlarÄ±n en gözdelerinden. OrtasÄ±nda iki sÄ±ra halinde çÄ±nar aÄŸaçlarÄ±nÄ±n ve aralarÄ±nda geniÅŸ bir yaya yolunun aktÄ±ÄŸÄ± bulvar, gündelik sokak hayatÄ±nÄ±n nabzÄ±nÄ±n attÄ±ÄŸÄ± yerlerden. Karl Marx Caddesi, Lenin’in yüksek bir kaide üzerinde yükselen beyaz renkli heykeline ev sahipliÄŸi yapan meydanÄ±msÄ± bir kavÅŸaÄŸa açÄ±lÄ±rken, burdan sonra ise; bir-iki katlÄ± rengarenk tarihi evlerin süslediÄŸi ensiz sokaklar farklÄ± kollar halinde yukarÄ±ya doÄŸru seyrediyor.

Ä°kinci Dünya SavaÅŸÄ±’nda AlmanlarÄ±n Kuzey BatÄ± Kafkas Cephesinde ulaÅŸabildiÄŸi son bölge olan Tuapse de çarpÄ±ÅŸmalardan ciddi oranda etkilenirken, yÄ±kÄ±lan konutlarÄ±n yerine yapÄ±lan Stalinkalar kent harmonisinin önemli ölçüde muhafaza edilebilmesini saÄŸlamÄ±ÅŸ. Batareyka DaÄŸÄ±’nda KÄ±zÄ±l Ordu neferleri için dikilmiÅŸ ve halkÄ±n ziyaretine açÄ±k bir de abide bulunuyor. Åžehrin merkezi ve çevresinde yüksek binaya rastlanmazken, Tuapse üç tarafÄ± da ormanlarla kaplÄ±. Gür orman örtüsü ÅŸehrin doÄŸal yeÅŸilliÄŸi ile birleÅŸiyor.

BÄ°R PETROL VE DOÄžAL GAZ LÄ°MANI

Tuapse ÅŸehri, daÄŸlara doÄŸru yani doÄŸu yönünde, adÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ± akarsuyun oluÅŸturduÄŸu kocaman bir vadinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yerde sona eriyor. Soçi’nin Lazarev Bölgesi istikametinde yol almak üzere kentten ayrÄ±lÄ±rken, petrol ve gaz zengini Rusya Federasyonunun bu enerji kaynaklarÄ±nÄ±n Karadeniz üzerinden BatÄ±’ya nerelerden nakledildiÄŸini, bu maksatla ne ölçekte devasa tesislerin bina edildiÄŸi ve halen de geliÅŸtiriliyor olduÄŸunun bir örneÄŸine tanÄ±k oluyoruz. Rus devlet tekeli RosNeft’in petrol arÄ±tma ve iÅŸleme rafinerileri uzanÄ±yor vadi boyunca. Ä°ÅŸte kuzeydeki Novorossiysk ile birlikte, Rusya’nÄ±n doÄŸudan batÄ±ya taÅŸÄ±nan petrol ve gazÄ±nÄ±n ihraç edildiÄŸi iki stratejik liman ve bununla baÄŸlantÄ±lÄ± hinterlandÄ±n birisi bu topraklarda uzanÄ±yor. Bu arada anÄ±msatmakta fayda var ki Birinci Cihan Harbi’nde meÅŸhur Yavuz ZÄ±rhlÄ±sÄ±’nÄ±n bombaladÄ±ÄŸÄ± limanlardan birisi de Tuapse’dir. ZamanÄ±n efsanevi Lenin Kolhozu baÅŸta olmak üzere sayÄ±sÄ±z fabrika doksanlar ve sonrasÄ±nda kapanÄ±rken, günümüzde kentin temel gelir kaynaklarÄ± petrol-kömür ihracÄ±, liman, nakliyat ve de deniz-daÄŸ/doÄŸa turizmi. 2008’de ülkenin pek çok yerleÅŸim noktasÄ± gibi Tuapse de “Askeri Zafer Åžehri” payesine layÄ±k görülecektir.

FotoÄŸraf: Okay Deprem/Evrensel

FotoÄŸraf: Okay Deprem/Evrensel

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