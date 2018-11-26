General Motors fabrika kapatÄ±p iÅŸÃ§ileri kapÄ± Ã¶nÃ¼ne koyacak

General Motors 4'Ã¼ ABD'de ve biri Kanada'da olmak Ã¼zere 5 tesisini kapatacaÄŸÄ±nÄ±, yaklaÅŸÄ±k 15 bin iÅŸÃ§iyi de iÅŸten atacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

ABD'li otomotiv devi General Motors'un (GM) yeniden yapÄ±lanma planlarÄ± çerçevesinde 5 fabrikasÄ±nÄ± kapatacaÄŸÄ± ve çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ±nÄ± yüzde 15 azaltacaÄŸÄ± bildirildi.

Detroit merkezli ÅŸirketten yapÄ±lan açÄ±klamada, imalat kapasitesi ve iÅŸ gücü tasarruflarÄ±nÄ± artÄ±rmak amacÄ±yla yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± ifade edildi.

Bu çerçevede, 4'ü ABD'nin Michigan, Maryland ve Ohio eyaletlerinde ve biri Kanada'nÄ±n Ontario eyaletindeki olmak üzere 5 üretim tesisinin gelecek yÄ±l içinde kapatÄ±lacaÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada, çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ±nÄ±n da yüzde 15 azaltÄ±lacaÄŸÄ± duyuruldu.

Åžirketin nakit akÄ±ÅŸÄ±nÄ± yÄ±llÄ±k 6 milyar dolar artÄ±rmasÄ± beklenen bu adÄ±mlarÄ±n, GM'nin 10-15 bin arasÄ±nda çalÄ±ÅŸanÄ±yla yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmasÄ±na neden olacaÄŸÄ± kaydedildi. (AA)

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