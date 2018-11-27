Evrensel’e ‘Paradise’ davasında karar bekleniyor

Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile kardeşinin de adının geçtiği, Başbakan Binali Yıldırım’ın iki oğlunun da ‘offshore’ şirket sahibi olduğunu ortaya koyan, tüm dünyada siyasetçilerin ve patronların vergiden kaçınmak için yaptıkları para transferleri ile ilgili ‘Paradise Belgeleri’ni haberleştiren Evrensel’e Berat ve Serhat Albayrak’ın şikayeti üzerine açılan davanın duruşması 28 Kasım günü saat 11.10’da Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek. Mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

Haberin yayımlandığı dönemde Evrensel’in sorumlu yazı işleri müdürü olan editörümüz Çağrı Sarı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile kardeşi Serhat Albayrak hakkındaki iddiaların haberleştirilmesi ile ilgili, “iftira” ve “hakaret” suçlamaları ile yargılanıyor.

ÖVMÜYORSAN HABER YAPMA

Davaya ilişkin konuşan Evrensel’in Avukatı Devrim Avcı, Evrensel gazetesinin, bir kez daha hakaret suçlaması ile hakim karşısına çıkacağını belirterek şunları söyledi: “Suç konusu haber ise, paradise papers belgelerinde Berat Albayrak ve kardeşi Serhat Albayrak’ın da adının geçtiğinin haber ve bir milletvekilinin ve bir siyasi parti genel başkan yardımcısının konu ile ilgili açıklamalarının haberi. Haberde hakaret içeren tek bir ifadenin bulunmadığı okununca ortaya çıkıyor zaten. Tüm dünyanın konuştuğu, tartıştığı bir olay olan paradise papers ile ilgili Türkiye’de haber yapılmasın, siyasi iktidar, bakanlar ve hatta onların akrabaları eleştirilmesin demektir bu dava. Özellikle iddianamede yer alan konunun “ İki gün üst üste tekrarlanmak suretiyle” haber yapılması ifadesini anlayabilmek mümkün değildir. Bir haberin güncel olması, kamuoyunda tartışılması hallerinde basının bu konuda haber yapması kadar normal bir şey yoktur. Asıl sorun, artık sadece cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile sadece Erdoğan’a değil, Erdoğan ailesinin bir üyesi, aileye yakın birilerinin dahi eleştirilmesinin, hakkında eleştirel bir haber yapılmasının yasak olduğunu bu dava ile görmüş bulunuyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye hakkında düşünce ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine dair sayısız kararının varlığı ya da daha geçen hafta Anayasa Mahkemesinin siyasilerin eleştirilerinin daha ağır olacağına dair verdiği Anayasa’nın 26. maddesinin ihlal kararı, maalesef ifade özgürlüğünün sağlanmasını yeterli kılmıyor. Bu dava da bunun bir göstergesi. Eleştirilemez, hakkında övmüyorsan eğer, başka haber yapılamaz bir iktidar ailesi. Basının görevinin ne olduğunu çeyrek asırdır Türkiye’de gösteren Evrensel gazetesi, bu davada da bunun savunmasını yapacaktır.” (MEDYA SERVİSİ)