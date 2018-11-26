DemirtaÅŸ'tan DiyarbakÄ±r adaylÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±: BÃ¶yle bir niyetim yok

HDP eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na aday olduÄŸu iddialarÄ±na yanÄ±t verdi.

Ä°ki yÄ±ldÄ±r cezaevinde bulunan HDP eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n yerel seçimlerde DiyarbakÄ±r'dan aday olacaÄŸÄ± iddialarÄ±na yanÄ±t verdi.

DemirtaÅŸ Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “Bu haftayÄ± kapatmadan bir konuya açÄ±klÄ±k getireyim. Benim DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediye baÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ±ma dair yorum, haber yapanlara teÅŸekkür ediyorum ama böyle bir niyetim yok. DÄ±ÅŸarÄ±da bu görevleri yapabilecek binlerce arkadaÅŸÄ±m var zaten” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

19- Bu haftayÄ± kapatmadan bir konuya açÄ±klÄ±k getireyim. Benim DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediye baÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ±ma dair yorum, haber yapanlara teÅŸekkür ediyorum ama böyle bir niyetim yok. DÄ±ÅŸarÄ±da bu görevleri yapabilecek binlerce arkadaÅŸÄ±m var zaten. — Selahattin DemirtaÅŸ (@hdpdemirtas) 26 KasÄ±m 2018

www.evrensel.net