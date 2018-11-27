Dr. GÃ¶ssner: SuÃ§ iÅŸlemeyenler de cezalandÄ±rÄ±lÄ±yor

Ä°nsan HaklarÄ± LigasÄ± Kuratoryum Ãœyesi Avukat-Yazar Dr. GÃ¶ssner Almanya'da sertleÅŸen polis yasalarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi: Temel haklar rafa kaldÄ±rÄ±lÄ±yor.

Yücel ÖZDEMÄ°R

Köln

Almanya’nÄ±n birçok eyaletinde polis yasalarÄ±nÄ±n sertleÅŸtirilmesi için önemli adÄ±mlar atÄ±ldÄ±. BazÄ± eyaletler yasalarÄ± uygulamaya koyarken, bazÄ± eyaletlerde ise hazÄ±rlÄ±klar sürüyor. Polis yasalarÄ±nÄ±n sertleÅŸtirilmesinin demokratik hak ve özgürlükler açÄ±sÄ±ndan ne anlama geldiÄŸini Ä°nsan HaklarÄ± LigasÄ± Kuratoryum Üyesi Avukat-Yazar Dr. Rolf Gössner ile konuÅŸtuk.

Uzun yÄ±llar AnayasayÄ± Koruma Örgütü tarafÄ±ndan takip edilen isimler arasÄ±nda yer alan ve federal ve eyalet hükümetleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan hukuksal düzenlemelerde danÄ±ÅŸmanlÄ±k yapan Gössner, bu düzenleme ile keyfiliÄŸin önünün açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

SayÄ±n Gössner, birçok eyalette polis yasalarÄ±nÄ± sertleÅŸtirmek için harekete geçildi. Hangi nedenlerle bu deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±lÄ±yor?

Federal düzeyde 2017’de Federal Kriminal Dairesi YasasÄ±’nÄ±n ve Ceza YasasÄ±’nÄ±n sertleÅŸtirilmesi çerçevesinde deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±lÄ±yor. Åžimdi de eyaletler benzer adÄ±mlar atÄ±yor. Bir çoÄŸu bunu sertleÅŸtirmeleri yaptÄ±. ÖrneÄŸin Baden-Württemberg bunlarÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor. Son olarak da en sert deÄŸiÅŸikliÄŸi Bavyera yaptÄ±. BazÄ± eyaletle de deÄŸiÅŸtirmek üzere hazÄ±rlÄ±klar yaptÄ±. Bunlar arasÄ±nda AÅŸaÄŸÄ± Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya, Saksonya ve Brandenburg var. Bu sertleÅŸtirmelerin arka planÄ±nda ülke genelindeki geliÅŸmeler bulunuyor. Almanya’da polise daha fazla önleyici görev ve yetkiler veriliyor. Bu demektir ki polis sadece suçlarÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±, somut tehlikeden korunma için görev yapmayacak, aynÄ± zamanda bunlar olmadan önce de harekete geçecek.

BELÄ°RSÄ°Z YETKÄ° NORMLARI VE MUÄžLAKLIK SÖZ KONUSU

Bu tam olarak ne anlama geliyor?

Bu terör tanÄ±mÄ±nÄ±n geniÅŸletilmesi ve devlet kontrolünün artÄ±rÄ±lmasÄ± anlamÄ±na geliyor. BazÄ± polis yasalarÄ±nda yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliklerde ya da önerilen taslaklarda “acil” ya da “tehlike tehdidi” olarak yer alÄ±yor. Bunlar maÄŸdurlar açÄ±sÄ±ndan tanÄ±mlanmasÄ± zor kavramlar. Çok somut bir tehlike olmadan da polis harekete geçebileceÄŸini içeriyor. Daha fazla somutlaÅŸtÄ±rmaya ise gerek duyulmuyor. Polis olay yerinde potansiyel “suçlu”nun çevresini ve özel iliÅŸkileri soruÅŸturabilir. Eylem planÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle de soruÅŸturabilir. Burada tamamen gelecekteki varsayÄ±mlardan hareket edilerek, belirsiz yetki normlarÄ± ve muÄŸlaklÄ±k söz konusu.

KEYFÄ°LÄ°ÄžÄ°N ÖNÜNÜ AÇIYOR

Bu ÅŸekilde esnek formülasyon sonradan keyfiliÄŸe yol açmayacak mÄ±?

DediÄŸinizi baÅŸka bir ÅŸekilde ifade edersem: Bu ÅŸekilde formülasyon keyfiliÄŸin önünü açÄ±yor. SertleÅŸtirmeler asÄ±l olarak artan terör tehlikesiyle gerekçelendiriliyor, özellikle de Ä°slamcÄ± terör. Ancak tehlike bu ÅŸekilde belirlenen kurallarla maÄŸduriyet kapsamÄ±nÄ±n geniÅŸletilmesinde. Polis bu ÅŸekilde baÅŸka ÅŸeylerin yanÄ± sÄ±ra iletiÅŸim sistemi kÄ±rÄ±p bilgilere ulaÅŸabilir, programlara zarar verebilir, bilgisayarlara ve cep telefonlarÄ±na “Staatstrojaner” virüsünü göndererek zanlÄ±larÄ± zor durumda bÄ±rakabilir.

Bu demektir ki; maÄŸdurlarÄ±n iletiÅŸim hakkÄ± ihlal edilmekle kalÄ±nmÄ±yor aynÄ± zamanda bunlarÄ±n iletiÅŸim içerisinde olduÄŸu herkes de bundan etkilenecek. Bugünkü iletiÅŸim aÄŸÄ±nda bütün herkes etkilenebilir. “Staatstrojaner” virüsleri güvenlik boÅŸluklarÄ± oluÅŸturabilir, bütün bilgisayar sistemine zarar vererek genel olarak tehlikeyi artÄ±rabilir. Bu boÅŸluklar üzerinden hackerler, dolandÄ±rÄ±cÄ±lar, fidyeciler, insanlara baskÄ± yapmak isteyenler ve teröristler yararlanarak zarar verebilirler.

Bu yasalardan kÄ±sa zamanda herkes etkilenebilir. ÖrneÄŸin gelecekte hiç bir olaya karÄ±ÅŸmayan ancak ÅŸüphe üzerine insanlara takÄ±lmak istenen elektronik ayak kelepçesi herkes için geçerli olabilir. Bu türden suçsuz insanlarÄ±n oturum yerleri kontrol edilebilir, iliÅŸkileri kesilebilir. Ayak bileklerine GPS aleti takÄ±lacak zanlÄ±lar bu ÅŸekilde haftalarca aylarca, muhtemel suçlarÄ± engelleme adÄ±na izlenebilirler.

'ÖLÇÜ KAÇIRILIYOR'

Bu türden önlemler gerçekten terör saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± engelleyebilir mi?

Pratikte engellemediÄŸini gördük. Elektronik kelepçe takanlar da suç olaylarÄ±na, saldÄ±rÄ±lara katÄ±ldÄ±lar. Yeni polis yasalarÄ±na göre elektronik ayak kelepçesi karÅŸÄ± çÄ±kÄ±lmasÄ±na raÄŸmen zorunlu olarak takÄ±labilecek. Buna karÅŸÄ± çÄ±kanlara iki yÄ±la kadar hapis cezasÄ± ya da para cezasÄ± verilebilecek. AyrÄ±ca “önleyici hapis” uygulamasÄ± da söz konusu olabilecek. “Tehlikeliler” AÅŸaÄŸÄ± Saksonya eyaletinde planlandÄ±ÄŸÄ± gibi 74 güne kadar hapiste tutulabilecek. Bavyera’da ise bunun bir üst sÄ±nÄ±rÄ± bulunmuyor. Suç iÅŸlemeyen insanlarÄ± bu ÅŸekilde cezalandÄ±rmak tam anlamÄ±yla ölçüyü kaçÄ±rmak anlamÄ±na geliyor.

Bu sertleÅŸtirmelerle birlikte, polis devletine doÄŸru gidildiÄŸini söyleyebilir miyiz? Demokrasi gelecekte bunlardan nasÄ±l etkilenecek?

11 Eylül 2011’de devreye konulan antiterör politikalarÄ± çerçevesinde sürekli tehdit oluÅŸturan olaylardan ötürü önleyici güvenlik devletine doÄŸru yol alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Devlet artÄ±k sadece suçlarÄ± aydÄ±nlatma ve tehlikeyi savuÅŸturma konusunda somut alanlarda sÄ±nÄ±rlamalar getirme yerine aynÄ± zamanda ön aÅŸamada da harekete geçme ve takip yapmayla önüne bir görev olarak koymuÅŸ durumda. Daha çok istihbarat örgütlerinin görev alanÄ± olan bu durum için polise de yetki veriliyor. Bu demektir ki, burada polis ve istihbaratÄ±n görev alanÄ±nda bir kesiÅŸmenin olduÄŸunu görüyoruz. Ben burada polis devletinden söz etmek istemiyorum, Kavram çok eski . Bugün dijital dinlemenin olduÄŸu koÅŸullarda önleyici telekomünikasyon takibi ve internet üzerinden bilgisayarlarÄ± arama söz konusu. O vakitlerde bunlar yoktu. Bu türden ciddi müdahaleler gizlice gerçekleÅŸir, bu yüzden maÄŸdurlar hiç fark etmezler ve bu nedenle kendilerini yasal olarak savunamazlar.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 07:43

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