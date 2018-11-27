TBMM ‘dost listesi’ne Hollanda’yı yazmadı

Cengiz ALDEMİR

Ankara

Hollanda ile yaşanan kriz döneminde dostluk grubunu lağveden Türkiye, ilişkiler normalleşmesine rağmen hâlâ listeye eklemedi. Türkiye daha önce uçak krizi nedeniyle Rusya’yı da liste dışı bırakmış ama ilişkiler düzelir düzelmez geri eklemişti.

2017 Yılında Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan kriz üzerine Meclis, Hollanda ile dostluktan vazgeçti. Dönemin Meclis Türkiye-Hollanda Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AKP Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kayan’a kötü muamele yapıldığı ve başta Viyana Sözleşmesi olmak üzere uluslararası hukuk düzenlemelerine ve diplomatik teamüllere aykırı olduğu gerekçesi ile iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerin de kesildiğini söylemişti. Geçen zaman içinde ilişkiler düzeldi. Hollanda, Türkiye’ye NATO’daki daimi temsilcisini Büyükelçi olarak atadı. Hollanda’nın Türkiye’de görev yapacak ilk kadın Büyükelçi olan Marjanne de Kwassteniet, daha önce de Ürdün’de yine Büyükelçi olarak görev yapmıştı. Türkiye’nin yeni Hollanda Büyükelçisi ise Şaban Dişli oldu. Ancak iki ülke arasındaki normalleşme Meclise yansımadı.

RUSYA İLE UÇAK KRİZİ BİTİNCE DOSTLUK GRUBU KURULMUŞTU

27. dönemde yeniden düzenlenen Meclisin resmi sitesi tbmm.gov.tr‘de, diğer ülkelere yer verilirken, Hollanda ve Yunanistan Dostluk Gruplarına yer verilmeyişi dikkat çekti.

Öte yandan 24 Kasım 2015’te Rus savaş uçağının düşürülmesiyle iki ülke arasında başlayan gerginlik parlamentolara da yansımış, 1 Kasım seçimiyle oluşan 26. yasama döneminde Rusya ile dostluk grubu kurulmamıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Haziran 2016’da yazdığı mektup ile birlikte Türkiye-Rusya ilişkilerinde yaklaşık 7 aydır yaşanan gerilim sona ererek normalleşme süreci başladı. Türkiye-Rusya ilişkilerinde uçak krizinin aşılmasıyla başlayan normalleşme Meclise de yansıdı. TBMM’de Rusya ile yeniden parlamentolar arası dostluk grubu kuruldu.