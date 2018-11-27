Antalya Valiliğinden piyasa genelgesi

Bir Kamu Emekçisi

Antalya

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kamuoyunda ‘kahvaltı genelgesi’ olarak bilinen genelgeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelen emir doğrultusunda, 2018 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yayımladıklarını belirtmişti.

“Kamu, kurum ve kuruluşların vatandaşa sunulan hizmetin hızla sonuçlandırılması, ‘Bugün git yarın gel’ anlayışından çıkılması noktasında bir genelge oldu” ifadelerini kullanan Karaloğlu, söz konusu genelgenin kaymakamlara da gönderildiğini ifade etmişti. Artık başkanlık sisteminde olduklarını, sisteme işlerin daha hızlı yürümesi için geçildiğini anlattı.

Karaloğlu’nun açıklamasından öne çıkan başka başlıklar da var:

■ ‘Ben bilmem mevzuat hazretleri bilir’ anlayışından vazgeçeceğiz.

■ Vatandaş bize müracaat ettiğinde kendi işimiz gibi vatandaşın işini takip edip, sonuçlandıracağız.

■ Bugünden sonra kurumlarda kahvaltı yapılmasını yasaklıyoruz herkes kahvaltısını evinde yapıp gelecek.

■ Mesai başladıktan sonra kurumun bahçesinde ya da odalarda dakikalarca, saatlerce kahvaltı yapılmayacak. Mesai devam ederken sigara içen arkadaşların her kafaları estiğinde kupalarını ele alıp dışarıya çıkmalarını çok çirkin buluyoruz, sigarasını kendisine verdiğimiz öğle saatlerinde içecek.

İlk bakışta, kamu kurumlarında vatandaşın işlerinin hızlı yürümesi için olumlu bir adım olarak zannedilebilecek bu genelgenin piyasa mantığıyla işlediğini düşünebiliriz. Çünkü giderek, bir şirket anlayışıyla yönetilen kamu kurumları, esnek çalışma saatleri ve belirsiz iş tanımlarını beraberinde getiriyor.

Her türlü olumsuzlukta sistemsel sebepler yerine kamu emekçilerini zan altında bırakan ve sorunu esas muhatabından koparan genelgeyi biraz daha yakından ve kamu emekçileri cephesinden ifade edeyim. Kendi işyerimde de sıkça genelgenin getirdiği zorluklarla yüz yüzeyim.

'VALİLİĞİN GENELGESİ MEMURA HAKARET'

Bu genelge memura yapılan bir hakaret niteliğindedir. Çünkü her memur kahvaltısını evde yaparak işine gelmektedir. Yasalar önünde memurun işyerinde kahvaltı yaparak işlerini aksatması zaten yasaktır. Eğer bunu yapanlar varsa işlem yapmayan amir de o memurlar kadar suçludur.

Buradaki asıl amaç, sorunlar karşısında vatandaşı memura karşı kışkırtmaktır, yani vatandaşla memuru karşı karşıya getirmektir. Ben bilmem mevzuat hazretleri bilir anlayışından uzaklaşılması gerektiği belirtilerek memurun yasaları ihlal etmesi istenmektedir. Bu da ülkeyi hukuksuzluğa iter. Eğer işlerin hızlı yürümesini engelleyen yasalar varsa, yasamanın görevi bunları işlevsel hale getirmektir. Memurların gereksiz yere işleri uzatıp vatandaşa işkence ettiği miti eskiden beri sorunların esas kaynağının ve mücadele olanaklarının tartışılmasının önüne set koyan bir söylem. Memurdan yasayı ihlal etmesini isteyenler yarın, öbür gün ‘Biz böyle bir emir vermedik’ dediklerinde memur hakkında yasal işlem yapılınca kendilerini kolayca kurtarırlar kamu emekçisi de suçlu konumuna gelir. Eğer yasal bir tıkanıklık varsa, kamu emekçisinin yasayı takmamasını sağlamak yerine yasanın düzeltilmesi gerekir.