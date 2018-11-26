Cumhuriyet gazetesinde Selahattin DemirtaÅŸ tartÄ±ÅŸmasÄ±

Cumhuriyet gazetesindeki kÃ¶ÅŸesinden gazetenin 'DemirtaÅŸ' yayÄ±nÄ±nÄ± eleÅŸtiren Bartu Soral'a yayÄ±n yÃ¶netmeni Aykut KÃ¼Ã§Ã¼kkaya yanÄ±t verdi.

Selahattin DemirtaÅŸ hakkÄ±ndaki AÄ°HM kararÄ±nÄ±n haber yapÄ±lmasÄ±nÄ± eleÅŸtiren Cumhuriyet gazetesinin yeni yazarÄ± Bartu Soral'Ä± 'hÄ±rdavatçÄ±' benzetmesine yayÄ±n yönetmeni Aykut Küçükkaya “Kasap ya da hÄ±rdavatçÄ± iÅŸletmek isteyen birileri çÄ±kabilir. Ne kasaplÄ±ÄŸÄ± biliriz ne de hÄ±rdavatçÄ±lÄ±ÄŸÄ±. Bizim parayla, pulla iÅŸimiz olmaz. Biz yalnÄ±zca gazeteciliÄŸi biliriz” diye yanÄ±t verdi.

Cumhuriyet Gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni Aykut Küçükkaya, pazar günkü köÅŸe yazÄ±sÄ±nda gazetenin yayÄ±n çizgisini eleÅŸtiren Cumhuriyet’in yeni yazarlarÄ±ndan Bartu Soral’a cevap verdi.

Cumhuriyet gazetesinin yeni yazarÄ± Bartu Soral, dün yayÄ±nlanan yazÄ±sÄ±nda gazetenin yayÄ±n çizgisine yönelik eleÅŸtirilerde bulunarak, Cumhuriyet’in Osman Kavala ve Selahattin DemirtaÅŸ’a dair haber ve röportajlara yer vermesine tepki göstermiÅŸti. AÄ°HM’in DemirtaÅŸ hakkÄ±ndaki kararÄ±nÄ±n haberleÅŸtirilmesini bile eleÅŸtiren Soral, “Acaba yarÄ±n AÄ°HM’den örneÄŸin Apo için, NazlÄ± IlÄ±cak için de bir karar çÄ±karsa; ‘diren Apo, diren NazlÄ±’ mÄ± denilecek” diye yazmÄ±ÅŸtÄ±. Soral, yazÄ±sÄ±nda, “BasÄ±lÄ± gazetenin bir yerlerinde, internet sayfasÄ±nda, sÄ±k sÄ±k; ya Kavala, ya ‘BaÅŸkan Apo’nun heykelini dikeceÄŸiz’ diyen Selahattin DemirtaÅŸ, ya üst perdeden bir HDP haberi/röportajÄ±, ya bir köÅŸe yazÄ±sÄ±na rastlÄ±yorum…” demiÅŸti.

KÜÇÜKKAYA: CUMHURÄ°YET’Ä°N ÇÄ°ZGÄ°SÄ° BELLÄ°

Bugünkü köÅŸe yazÄ±sÄ±nÄ±n bir bölümünü Soral’Ä±n eleÅŸtirilerine cevap vermeye ayÄ±ran Küçükkaya, gazetenin tarihini hatÄ±rlattÄ± ve “Cumhuriyet’in yayÄ±n çizgisi bellidir. Kimsenin gücü o çizgiyi deÄŸiÅŸtirmeye yetmez, zaten yetmedi de” dedi. Küçükkaya, UÄŸur Mumcu’nun ‘Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz!..’ sözlerine de deÄŸinerek, “Cumhuriyet’in tarihini bilmeden, ‘yazar’ olunmaz!..” diye ekledi.

‘HIRDAVATÇI’ POLEMÄ°ÄžÄ°

“Büyük kurumlarÄ± yönettim. Yöneticilik nedir, iÅŸletme nedir bilirim. Bir dükkân ya kasaptÄ±r, ya manavdÄ±r, ya hÄ±rdavatçÄ±dÄ±r, ya tuhafiyedir. Yani ne sattÄ±ÄŸÄ± bellidir. UzmanlÄ±ÄŸÄ± açÄ±ktÄ±r. SattÄ±ÄŸÄ± ürün iyiyse, rakiplerini geride bÄ±rakÄ±r. Ben akÄ±llÄ±yÄ±m; aynÄ± dükkân içinde hem hÄ±rdavat satarÄ±m, hem tuhafiye, hem et, hem sebze… Böylece daha çok müÅŸteri gelir dersen… Hiçbirisini satamazsÄ±n!” diyen Soral’a “Kasap ya da hÄ±rdavatçÄ± iÅŸletmek isteyen birileri çÄ±kabilir. Ne kasaplÄ±ÄŸÄ± biliriz ne de hÄ±rdavatçÄ±lÄ±ÄŸÄ±. Bizim parayla, pulla iÅŸimiz olmaz. Biz yalnÄ±zca gazeteciliÄŸi biliriz. Bir de aydÄ±nlanma Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olan Atatürk’ü!..” cevabÄ±nÄ± veren Küçükkaya, ÅŸöyle devam etti:

“Zor günler geçirdik, ama Cumhuriyet’in emekçileri için öncelik hep gazete oldu. O yüzden yazarlarÄ±mÄ±zla, muhabirlerimizle, yazÄ±iÅŸleri ekibimizle, tüm servislerimizle her gün Türkiye’nin en iyi gazetesini çÄ±karÄ±yoruz.

Cumhuriyet’i Yunus Nadi kurdu, Nadir Nadi ve Berin Nadi kurumsallaÅŸtÄ±rdÄ±. BaÅŸyazarÄ±mÄ±z Ä°lhan Selçuk’un emanetidir bu gazete. O emanet ÅŸimdi Cumhuriyet VakfÄ±’nÄ±n Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ±, aÄŸabeyim Alev CoÅŸkun’un, deÄŸerli yönetim kurulu üyelerinin ve bizlerin elinde…

Habercilikten taviz vermiyoruz, deÄŸerli yazarlarÄ±mÄ±zÄ±n her dönemde korkmadan vurguladÄ±klarÄ± ‘hukuksuzluklarÄ±’ ele alan yazÄ±larÄ±yla daha da güçleniyoruz.

Cumhuriyet’in simge ismi UÄŸur Mumcu AÄŸabeyimiz ne demiÅŸti:

‘Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz!..’

Cumhuriyet’in tarihini bilmeden, ‘yazar’ olunmaz!..” (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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