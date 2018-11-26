TBB: AÄ°HM'nin DemirtaÅŸ kararÄ±na uyulmamasÄ±ndan sÃ¶z edilemez

TBB, â€˜TÃ¼rkiyeâ€™nin AÄ°HMâ€™in kararÄ±nÄ± eleÅŸtirme hakkÄ± olmasÄ±na raÄŸmen bu karara uyulmama ihtimalinden sÃ¶z edilmesinin doÄŸru olmayacaÄŸÄ±nÄ±â€™ belirtti.

Türkiye Barolar BirliÄŸi (TBB) AÄ°HM'nin "Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±" kararÄ±na iliÅŸkin yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±. ErdoÄŸan’Ä±n “Bizi baÄŸlamaz. KarÅŸÄ± hamlemizi yapar iÅŸi bitiririz” açÄ±klamasÄ±nÄ± deÄŸerlendiren TBB, ‘Türkiye’nin AÄ°HM’in kararÄ±nÄ± eleÅŸtirme hakkÄ± olmasÄ±na raÄŸmen bu karara uyulmama ihtimalinden söz edilmesinin doÄŸru olmayacaÄŸÄ±nÄ±’ belirtti.

Türkiye Barolar BirliÄŸi açÄ±klamasÄ±nda Türkiye'nin Avrupa Konseyi’nin kurucu üyelerinden ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi’nin tarafÄ± olduÄŸu hatÄ±rlatÄ±larak ÅŸu ifadelere yer verdi: " Türkiye Cumhuriyeti, AnayasamÄ±zÄ±n 2. maddesi uyarÄ±nca bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin en basit tanÄ±mÄ± hukukla baÄŸlÄ± olan devlettir. Åžu hâlde yukarÄ±da sÄ±raladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hukuk kurallarÄ± uyarÄ±nca Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi kararlarÄ±nÄ± eleÅŸtirme hakkÄ± olsa da bu kararlara uyulmayabileceÄŸinden söz edilmesi doÄŸru deÄŸildir. Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi kararlarÄ±na uyulmamasÄ± 'Avrupa’ya veya bizim dÄ±ÅŸÄ±mÄ±zdaki uluslararasÄ± bir kuruluÅŸa tepki' olarak yorumlanamaz. Böyle bir tutum ve söylem, doÄŸrudan doÄŸruya hukukla baÄŸlÄ± devlet yani hukuk devleti ilkesine tepki olacaktÄ±r." (HABER MERKEZÄ°)

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