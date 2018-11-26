â€˜AyÄ±lar insanlara saldÄ±rÄ±yor haberleri yasa dÄ±ÅŸÄ± avÄ± meÅŸrulaÅŸtÄ±rÄ±yorâ€™

TÃ¼rkiye Yaban Hayat UzmanÄ± Ahmet Emre KÃ¼tÃ¼kÃ§Ã¼, medyada yer alan ayÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± haberlerine tepki gÃ¶sterdi.

Posta Gazetesi’nin ilk sayfasÄ±nda ‘BakmayÄ±n böyle sevimli göründüklerine; ayÄ±lar 9 yÄ±lda 21 kiÅŸiyi öldürdü’ baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±nlanan haberi DoÄŸal HayatÄ± Koruma VakfÄ± (WWF) Türkiye Yaban Hayat UzmanÄ± Ahmet Emre Kütükçü deÄŸerlendirdi. Kütükçü, “Bu haberler, özellikle kamuoyuna sunuÅŸ biçimi açÄ±sÄ±ndan endiÅŸeyle takip ediliyor ve avÄ± yasak olan türün öldürülmesini meÅŸrulaÅŸtÄ±rmak için maksatlÄ± olarak yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± izlenimi uyandÄ±rÄ±yor” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

“Nesli tükenme tehlikesinde olan ayÄ± nüfusu av yasaÄŸÄ± sayesinde arttÄ±. Ancak yiyecek bulamadÄ±klarÄ± için yerleÅŸim yerlerine inen ayÄ±lardan vatandaÅŸ ÅŸikayetçi” denilen haberde Karadeniz Teknik Üniversitesi Yaban HayatÄ± Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü’nden Prof. Dr. ÅžaÄŸdan BaÅŸkaya’nÄ±n ÅŸu görüÅŸüne yer veriliyor:

“AyÄ±lar 2009’dan beri 21 kiÅŸiyi öldürdü. 100 kiÅŸi sakat kaldÄ±. AyÄ±lar dokunulmazlÄ±k kazandÄ±. Ä°nsan yiyen ayÄ± nesli geliyor.”

Bianet’ten Ekin Karaca’ya konuÅŸan Kütükçü, doÄŸal hayatta ayÄ±-insan iliÅŸkisine iliÅŸkin olarak da ÅŸunlarÄ± söylüyor: “DoÄŸal yaÅŸam ortamÄ±nda birçok canlÄ± gibi ayÄ±lar da, normal koÅŸullarda insanla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmekten kaçÄ±nÄ±r.Ä°nsan- ayÄ± çatÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n en önemli nedenlerinden biri de insan baskÄ±sÄ±na baÄŸlÄ± olarak yaÅŸam alanlarÄ±nÄ±n daralmasÄ± ve doÄŸal gÄ±da kaynaklarÄ±nÄ±n azalmasÄ±yla insan kaynaklÄ± gÄ±dalara yönelmeleri.”

Kütükçü, Türkiye’de boz ayÄ±larÄ±n korunmasÄ±na iliÅŸkin yasal düzenlemelerle ilgili olarak da ÅŸu bilgileri paylaÅŸÄ±yor: “Ülkemizde boz ayÄ± gibi büyük memelilerin ölüm nedenlerinin baÅŸÄ±nda yasadÄ±ÅŸÄ± avcÄ±lÄ±k geliyor. 4915 sayÄ±lÄ± Kara AvcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Kanunu’nca oluÅŸturulan Merkez Av Komisyonu’nun belirlediÄŸi ‘avlanacak av hayvanÄ± türleri’ arasÄ±nda yer almayan boz ayÄ± ‘koruma altÄ±na alÄ±nan türler’ arasÄ±nda listeleniyor. Türkiye, taraf olduÄŸu ‘Avrupa’nÄ±n Yaban HayatÄ± ve YaÅŸama OrtamlarÄ±nÄ± Koruma SözleÅŸmesi’yle boz ayÄ±larÄ±n korunmasÄ±nÄ± taahhüt etmiÅŸtir. AyrÄ±ca boz ayÄ±lar, Nesli Tehlike AltÄ±nda Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin UluslararasÄ± Ticaretine Ä°liÅŸkin SözleÅŸme (CITES) kapsamÄ±ndaki türler arasÄ±ndadÄ±r.” (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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