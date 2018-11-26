‘Gerçek’ oyunu 28 Kasım’da Zorlu PSM’de

Fransız Roman ve Oyun Yazarı Florian Zeller’in eserinden uyarlanan “Gerçek”, 28 Kasım'da Zorlu PSM’de perde açmaya hazırlanıyor.

Zorlu PSM, “Yoldan Çıkan Oyun” ve “Damdaki Kemancı”da birlikte çalıştığı Talimhane Tiyatrosu ile yeni bir ortak yapıma imza atıyor. Fransız Roman ve Oyun Yazarı Florian Zeller’in eserinden uyarlanan “Gerçek”, 28 Kasım'da Zorlu PSM’de perde açmaya hazırlanıyor. Provaları devam eden yapımda Kubilay Tunçer, Levent Üzümcü, Neslihan Yeldan ve Özge Özder rol alırken; yönetmen koltuğunda Mehmet Ergen oturuyor.

“Gerçek” (La Vérité), Fransız Roman ve Oyun Yazarı Florian Zeller’ın eserinden uyarlandı. Sahnede seyircinin algısını değiştirmeyi amaçlayan oyun; dostluk, şüphe, ihanet ve gerçek kavramlarını ele alıyor. Sezon boyunca Zorlu PSM’de sahnelenecek oyun, 12 ve 13 Aralık tarihlerinde de izleyicilerle buluşacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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