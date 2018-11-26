ABD polisinden sÄ±nÄ±rdaki gÃ¶Ã§menlere gazlÄ± mÃ¼dahale

Meksika'da sÄ±nÄ±r duvarÄ±nÄ± aÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¶Ã§menlere ABDâ€™li gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri gaz bombalarÄ±yla saldÄ±rdÄ±. DÃ¼nkÃ¼ eylemde ise 42 gÃ¶Ã§men gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

ABD polisi, Orta Amerika ülkelerinden yola çÄ±karak sÄ±nÄ±rdaki duvarÄ± geçmeye çalÄ±ÅŸan göçmenlere gaz bombalarÄ±yla saldÄ±rdÄ±.

ABD'nin Kaliforniya eyaleti sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Meksika kenti Tijuana’da bulunan göçmenler iltica baÅŸvurularÄ±nÄ±n yavaÅŸ yapÄ±lmasÄ± nedeniyle düzenledikleri protesto gösterisi sÄ±rasÄ±nda iki ülke arasÄ±ndaki metal duvarÄ± geçmeye çalÄ±ÅŸtÄ±.

Eylem nedeniyle ABD Gümrük ve SÄ±nÄ±r Koruma Birimi, sÄ±nÄ±rÄ± yaya geçiÅŸlerine iki yönlü kapatÄ±rken güvenlik güçleri duvarÄ± aÅŸmaya çalÄ±ÅŸan göçmenlere göz yaÅŸartÄ±cÄ± gazla müdahale etti.

Meksika televizyonlarÄ±ndan Milenio'da yayÄ±nlanan görüntülerde metal duvara tÄ±rmananlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra bazÄ± göçmenlerin duvarÄ±n altÄ±ndan geçmeye çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± görüldü.

GAZ KADINLARI VE ÇOCUKLARI ETKÄ°LEDÄ°

ABD polisinin gazlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, duvarÄ± aÅŸmayÄ± baÅŸaran göstericiler geri dönmek zorunda kaldÄ±.

Özellikle kadÄ±nlarÄ±n fenalaÅŸtÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da gazdan etkilenen bir göçmen çocuÄŸun da nefes almakta zorluk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± görüldü.

Milenio'nun bölgedeki muhabirinin konuÅŸtuÄŸu göçmenlerden biri “Trump'Ä±n duvarÄ±nÄ±n önündeyiz bakalÄ±m ne olacak? Geçersek devam ederiz yoksa geri döneriz” ifadelerini kullandÄ±.

DiÄŸer bir göçmen ise, “Ya kazanacaÄŸÄ±z ya da burada öleceÄŸiz çünkü ülkemizde zaten yÄ±llardÄ±r çile çekiyoruz” dedi.

42 GÖÇMEN GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Meksika sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n ABD tarafÄ±ndaki San Diego SÄ±nÄ±r Devriyesi yetkilisi Rodney Scoot, dün göçmen konvoyunda ABD sÄ±nÄ±rÄ±na yürüyen gruptaki bazÄ± kiÅŸilerin ABD tarafÄ±na geçmeyi baÅŸardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

ABD'li sÄ±nÄ±r yetkililerinin sÄ±nÄ±rÄ± geçen 42 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren Scott, bu kiÅŸilerden 8'inin kadÄ±n olduÄŸunu ve aralarÄ±nda birkaç çocuÄŸun da bulunduÄŸunu aktardÄ±.

TRUMP GÖÇMENLERÄ° SUÇLU Ä°LAN ETTÄ°

Orta AmerikalÄ± göçmenlerden bir grubun dün sÄ±nÄ±ra yürüyerek ABD makamlarÄ±nÄ±n iltica baÅŸvurularÄ±nÄ± iÅŸleme koymayÄ± yavaÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ± protesto etmesi ve bazÄ± göstericilerin polis bariyerini aÅŸÄ±p sÄ±nÄ±rÄ± geçmeye çalÄ±ÅŸmasÄ± üzerine çÄ±kan olaylarÄ±n ardÄ±ndan ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, gerekmesi halinde sÄ±nÄ±rÄ± kalÄ±cÄ± olarak kapatacaklarÄ± sinyalini verdi.

Trump, “Meksika, bayrak sallayan protestocu göçmenleri ülkelerine göndermeli. BunlarÄ±n çoÄŸu buz gibi suçlu. Ä°ster uçakla ister otobüsle nasÄ±l isterseniz öyle yollayÄ±n, çünkü ABD'ye giremeyecekler” ifadesine yer verdi.

Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na inÅŸa edilmesi planlanan duvara da deÄŸinen Trump, “Gerekirse sÄ±nÄ±rÄ± kalÄ±cÄ± olarak kapatacaÄŸÄ±z. Kongre, duvarÄ± finanse et” sözlerini paylaÅŸtÄ±.

MEKSÄ°KA'DAN SINIRDAKÄ° GÜVENLÄ°ÄžÄ° ARTIRMA SÖZÜ

DiÄŸer yandan Meksika, dünkü olaylarÄ±n ardÄ±ndan ABD sÄ±nÄ±rdaki güvenliÄŸi artÄ±rma sözü verdi ve 39 göçmenin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Meksika Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, polis bariyerini aÅŸarak ABD sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± ‘zorbalÄ±kla’ geçmeye çalÄ±ÅŸanlarÄ±n derhal sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edileceÄŸini belirtti.

ABD-MEKSÄ°KA SINIRINDA GERGÄ°NLÄ°K

Meksika'nÄ±n ABD sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Tijuana'ya geçen hafta ulaÅŸan Orta AmerikalÄ± göçmenler, iltica baÅŸvurularÄ±nÄ±n yavaÅŸ yapÄ±lmasÄ± nedeniyle düzenledikleri eylem sÄ±rasÄ±nda iki ülke arasÄ±ndaki duvarÄ± geçmeye çalÄ±ÅŸmasÄ± sonucu bölgedeki sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± iki yönlü olarak geçiÅŸlere kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

OlaylarÄ±n ardÄ±ndan, ABD Gümrük ve SÄ±nÄ±r Koruma Birimi, Tijuana ile Kaliforniya'nÄ±n San Diego kenti arasÄ±ndaki en büyük kara sÄ±nÄ±rlarÄ±ndan San Ysidro GiriÅŸ KapÄ±sÄ±'nÄ± iki yönlü olarak yaya ve araç geçiÅŸine kapatmÄ±ÅŸtÄ±.

Associated Press haber ajansÄ± da ABD'li yetkililerinin duvarÄ± aÅŸmaya çalÄ±ÅŸan göçmenlere göz yaÅŸartÄ±cÄ± gazla müdahale ettiÄŸini duyurmuÅŸtu.

ABD'li gümrük yetkilileri günde en fazla 100 göçmenin baÅŸvurusunu iÅŸleme koyduÄŸu için grubun kentte aylarca bekleyebileceÄŸi tahmin ediliyor.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaÅŸmak için yola çÄ±kan yaklaÅŸÄ±k 7 bin kiÅŸilik göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

Trump, “Ülkemize sadece yasal olarak gelenlere izin vereceÄŸiz. Bunun haricinde politikamÄ±z 'Yakala ve tutukla' ÅŸeklindedir” ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Meksika hükümetine çaÄŸrÄ± yaparak bu göçlerin önüne geçmesini isteyen Trump, geçen ay, “EÄŸer Meksika bu akÄ±nÄ± durduramazsa ordumuzu devreye sokacaÄŸÄ±m ve güney sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ± kapatacaÄŸÄ±m” deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.

Meksika'dan ABD'ye göçler konusu, Trump'Ä±n 2016'daki baÅŸkanlÄ±k seçim kampanyasÄ±nda da en önemli gündem maddelerinden biriydi.

Trump, iki ülke arasÄ±na duvar inÅŸa etmeyi taahhüt etmiÅŸ, duvarÄ±n parasÄ±nÄ± da Meksika hükümetinden alacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

Trump, son olarak aÄŸustos ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “DuvarÄ±n inÅŸasÄ± çoktan baÅŸladÄ±” demiÅŸti. (AA)

ABD polisi, Meksika sÄ±nÄ±rÄ±ndaki gÃ¶Ã§menleri gazla durdurdu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 20:51

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