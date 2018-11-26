HotiÃ§'in konkordato sÃ¼resi 1 yÄ±la uzatÄ±ldÄ±

400 milyon lira borcu olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len HotiÃ§'in konkordato sÃ¼resi mahkeme tarafÄ±ndan 1 yÄ±la uzatÄ±ldÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 200 alacaklÄ±ya 400 milyon TL borcu olduÄŸu ileri sürülen 80 yÄ±llÄ±k ünlü ayakkabÄ± markasÄ± Hotiç'in 31 AÄŸustos'ta ilan ettiÄŸi konkordato davasÄ±nda mahkemeden iyi haber geldi. Ä°stanbul Asliye Ticaret Mahkemesi, Hotiç'e atanan geçici komiser heyetinin 3 aylÄ±k süre için olumlu raporu üzerine ünlü firmaya, bir yÄ±llÄ±k kesin süre verdi. AlacaklÄ±larÄ±n Hotiç'in iflasÄ±nÄ± istediÄŸi duruÅŸmada mahkeme geçici komiser heyetinin her ay rapor göndermesini, durumun kötüye gitmesi halinde hemen iflasÄ±na karar verileceÄŸini belirti.

Türkiye'de 150 satÄ±ÅŸ noktasÄ± bulunan 80 yÄ±llÄ±k ünlü ayakkabÄ± markasÄ± Hotiç, 31 AÄŸustos'ta mahkemeye baÅŸvurarak konkordato talep etmiÅŸti. Åžirket tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ise “Son dönemde piyasalarda yaÅŸanan nakit akÄ±ÅŸÄ± sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±, TL'de yaÅŸanan aÅŸÄ±rÄ± deÄŸer kaybÄ±nÄ±n piyasa faizlerini öngörülebilir düzeyin çok üzerine çÄ±karmasÄ± sebebiyle ÅŸirketimiz, kÄ±sa vadeli ödemelerde sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r” denilmiÅŸti.

Ä°stanbul Asliye Ticaret Mahkemesi, 3 aylÄ±k süre vererek ÅŸirkete 3 kiÅŸiden oluÅŸan konkordato komiseri atadÄ±. Hotiç'ten alacaÄŸÄ± olan banka, finans kurumlarÄ± ve diÄŸer ÅŸirket ve kiÅŸilerden oluÅŸan yaklaÅŸÄ±k 200 kadar alacaklÄ±ya firmanÄ±n 400 milyon TL borcu bulunuyordu. 150 kadar alacaklÄ±nÄ±n müdahil olduÄŸu davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± bugün yapÄ±ldÄ±. DuruÅŸmaya Hotiç'in avukatÄ± ile alacaklÄ±larÄ± temsilen 100'e yakÄ±n avukat katÄ±ldÄ±.

KONKORDATO KOMÄ°SER HEYETÄ° OLUMLU GÖRÜÅž BÄ°LDÄ°RDÄ°

Mahkeme baÅŸkanÄ±, davaya atanan komiser heyetinin sunduÄŸu raporunda, ÅŸirketin faaliyetlerinin 3 aylÄ±k süre içinde olumlu ÅŸekilde ilerlediÄŸi yönünde görüÅŸ bildirdiÄŸini açÄ±kladÄ±. Hotiç avukatÄ± da bir yÄ±llÄ±k kesin süre verilmesini, geçici komiser heyetinin de görevine devam etmesini talep etti.

ALACAKLILAR TEPKÄ° GÖSTERDÄ°: MARKA DEÄžERÄ° YÜKSEK GÖSTERÄ°LDÄ°

Söz alan alacaklÄ± avukatlarÄ± ise konkordato komiserinin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora tepki gösterdi. AlacaklÄ± avukatlarÄ±, Hotiç bu süre içinde geçmiÅŸ döneme ait borçlarÄ±nÄ± ödediÄŸini belirterek ÅŸirketin iflasÄ±nÄ± istedi. Bir alacaklÄ± avukatÄ± ise bilirkiÅŸinin Hotiç'in marka deÄŸerini fahiÅŸ miktarda hesaplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürerek, “Hotiç'in marka deÄŸeri 150 milyon TL, borcu ise 400 milyon TL. Ancak, marka deÄŸeri 408 milyon TL üzerinde gösterilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor” dedi.

HOTÄ°Ç AÄ°LESÄ° KONKORDATO Ä°LAN ETMEDEN ÖNCE YÖNETÄ°MÄ° DEVRETTÄ°

Yine baÅŸka bir alacaklÄ± avukatÄ± ise Hotiç'in bütün yönetim kurulu üyelerinin konkordato ilan etmeden iki hafta önce yapÄ±lan genel kurul toplantÄ±sÄ±nda istifa ettiklerini, Yönetim Kuruluna E.Ç. adlÄ± bir kiÅŸinin bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Avukatlar Hotiç'in kardeÅŸ ÅŸirketi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla da mal kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

MAHKEME BÄ°R YILLIK KESÄ°N SÜRE VERDÄ°

Hotiç'e bir yÄ±llÄ±k kesin süre veren mahkeme heyeti, geçici komiser heyetinin görevine devam etmesine ve ayda bir mahkemeye rapor sunmasÄ±na, ÅŸirketin amaçladÄ±ÄŸÄ± iyileÅŸmenin gerçekleÅŸmesinin tespit edilmesi veya konkordatonun baÅŸarÄ±ya ulaÅŸamayacaÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±lmasÄ± durumunda mahkemeye derhal rapor ile bildirilmesine oy birliÄŸi ile karar verildiÄŸini açÄ±kladÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 17:49

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