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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 17:30
FotoÄŸraf: DHA
TSK ve ABD'den MenbiÃ§'te dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ ortak devriye
26 KasÄ±m 2018 17:27
TSK ve ABD unsurlarÄ± MenbiÃ§'te dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ devriye faaliyetini gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK), ABD SilahlÄ± Kuvvetleri unsurlarÄ±yla birlikte, Menbiç’te, MüÅŸterek BirleÅŸik Devriye faaliyetlerinin dördüncüsünün bugün gerçekleÅŸtirildiÄŸini duyurdu.
Ä°ki ülke unsurlarÄ± ilk ortak devriye faaliyetini 1 KasÄ±m'da yapmÄ±ÅŸtÄ±.
ABD, 2 KasÄ±m'da ise YPG ile Suriye'nin kuzeydoÄŸu sÄ±nÄ±rlarÄ± boyunca devriye gezmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, ABD-YPG ortak devriyesiyle ilgili rahatsÄ±zlÄ±k ifade etmiÅŸti. (DHA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 17:30
TSK ve ABD Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ortak devriye faaliyetine baÅŸladÄ±
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