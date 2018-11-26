AÃ§Ä±k Toplum VakfÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™deki faaliyetlerini sonlandÄ±rÄ±yor

Gezi ile baÄŸlantÄ± kurularak iktidar yanlÄ±sÄ± medya tarafÄ±ndan hedefe konulan AÃ§Ä±k Toplum VakfÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™deki faaliyetlerini sonlandÄ±rma kararÄ± aldÄ±.

AçÄ±k Toplum VakfÄ±, Türkiye’deki faaliyetlerine son verme kararÄ± aldÄ±. VakÄ±f, Osman Kavala'nÄ±n tutuklu bulunduÄŸu soruÅŸturmayla ilgili konuÅŸan ErdoÄŸan tarafÄ±ndan “Gezi olaylarÄ±nda teröristlerin finans kaynaÄŸÄ± olan bir kiÅŸi ÅŸu anda içeride. Onun arkasÄ±nda meÅŸhur Macar Yahudi’si Soros var” denilerek hedef gösterilmiÅŸti. Ä°ktidar yanlÄ±sÄ± medyada da hedefe alÄ±nan vakÄ±f, yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, soruÅŸturmalarda Gezi olaylarÄ± ile baÄŸlantÄ± kurma çabalarÄ±nÄ±n görüldüÄŸünü, bunlarÄ±n tümünün gerçek dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu belirtti.

VakfÄ±n yönetim kurulu tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Türkiye'de faaliyetleri durdurma kararÄ±nÄ±n “son günlerde VakÄ±f hakkÄ±nda medyada yer alan asÄ±lsÄ±z iddia ve ölçüsüz spekülasyonlarÄ±nÄ±n yoÄŸunlaÅŸmasÄ±nÄ±n VakfÄ±n faaliyetlerini sürdürmeyi imkansÄ±z kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± düÅŸüncesiyle” alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AçÄ±k Toplum VakfÄ±, son günlerde öne sürülen iddialara da ÅŸöyle yanÄ±t verdi:

"â– AçÄ±lan yeni soruÅŸturmalarla AçÄ±k Toplum VakfÄ± ile 2013 yÄ±lÄ±ndaki Gezi olaylarÄ± arasÄ±nda baÄŸlantÄ± kurma çabalarÄ± olduÄŸu görülmektedir. Bu çabalar yeni deÄŸildir ve tümü gerçek dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r.

â– Haberlerde bahsedilen yurtdÄ±ÄŸÄ± baÄŸÄ±ÅŸlar, usulüne uygun ÅŸekilde, Devletimizin yetkili kurumu olan VakÄ±flar Genel MüdürlüÄŸü'ne bildirilmiÅŸ, ve Genel Müdürlük tarafÄ±ndan bu bildirimler onaylanmÄ±ÅŸtÄ±r."

Kurumun faaliyetlerinin düzenli olarak Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve VakÄ±flar Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan denetlendiÄŸi belirtilen açÄ±klamanÄ±n tam metni ÅŸöyle:

AçÄ±k Toplum VakfÄ±nÄ±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamanÄ±n tam metni.

(HABER MERKEZÄ°)

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