BakanlÄ±ktan Zeytinburnu Nakliyeciler Sitesi'ne inÅŸaat izni

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, mahkeme sÃ¼reci devam etmesine raÄŸmen Zeytinburnuâ€™daki Nakliyeciler Sitesiâ€™nin yerine konut yapÄ±lmasÄ± izni verdi.

Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, Zeytinburnu’daki Nakliyeciler Sitesi’nin yerine yapÄ±lmasÄ± planlanan konut projesiyle ilgili, mahkeme sürecinin devam etmesine raÄŸmen araziye inÅŸaat izni verdi. Temmuz ayÄ±nda rezerv yapÄ± alanÄ± ilan edilen araziyle ilgili BakanlÄ±ÄŸÄ±n yeni planlarÄ± askÄ±ya çÄ±karmasÄ±na tepki gösteren CHP’li KaftancÄ±oÄŸlu, “AKP’liler Ä°stanbul’a ihanet etmek için birbirleriyle yarÄ±ÅŸÄ±yor. Giderayak kente ihanet etmekten vazgeçmeleri için bir kez daha kendilerini uyarÄ±yoruz” dedi.

Ä°stanbul Zeytinburnu'da bulunan Nakliyeciler Sitesi'nin üzerinden bulunduÄŸu arazi, 2014 yÄ±lÄ±nda Suudi Arabistan merkezli Al Qemam Grubu’nun yatÄ±rÄ±m ÅŸirketi Akzirve Gayrimenkul tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±ndÄ±. Ä°BB tarafÄ±ndan 156 bin metrekarelik bu alan için hazÄ±rlanan imar planlarÄ±yla ilgili CHP’nin 2016-2017 yÄ±llarÄ±nda açtÄ±ÄŸÄ± davalar ise hâlâ devam ediyor. Dava sürecinde keÅŸif ve bilirkiÅŸi raporlarÄ±nÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± beklenirken Bakanlar Kurulu, araziyi önce riskli alan daha sonra da rezerv alanÄ± ilan etti. GeçtiÄŸimiz aylarda Nakliyeciler Sitesi’ndeki 216 bina, iÅŸyeri sahiplerinin yoÄŸun itirazlarÄ±na ve eylemlerine raÄŸmen yÄ±kÄ±ldÄ±. Emsal dÄ±ÅŸÄ± alanlar dahil edildiÄŸinde yaklaÅŸÄ±k 400 bin metrekarelik bir inÅŸaat alanÄ±nÄ±n oluÅŸtuÄŸu araziyle ilgili hukuki sürecin tamamlanmamÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, 23 KasÄ±m Cuma günü konut projesinin uygulanmasÄ±na yönelik planlarÄ± askÄ±ya çÄ±kardÄ±.

KAFTANCIOÄžLU: NAKLÄ°YECÄ°LERÄ°N HAKLI TALEPLERÄ°NE KULAKLARINI TIKADILAR

CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Dr. Canan KaftancÄ±oÄŸlu, Bakanlar Kurulu tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan usulsüzlüklerin Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan devam ettirildiÄŸini belirterek konuyu bir kez daha mahkemeye taÅŸÄ±yacaklarÄ±nÄ± söyledi. KaftancÄ±oÄŸlu, konuyla ilgili ÅŸöyle konuÅŸtu: YaklaÅŸÄ±k 400 bin metrekarelik bu alana 10-15 katlÄ± konutlar yapÄ±lmasÄ± öngörülüyor. YoÄŸun konut artÄ±ÅŸÄ±yla birlikte gelecek nüfus dikkate alÄ±narak yeterli altyapÄ±nÄ±n, donatÄ± alanlarÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± bu bölgede böyle bir projenin hayata geçirilmesinin akÄ±lla, mantÄ±kla izahÄ± mümkün deÄŸil. Nakliyecilerin haklÄ± taleplerine kulaklarÄ±nÄ± tÄ±kadÄ±lar, yüzlerce iÅŸyeri sahibini yaptÄ±klarÄ± hukuksuzluklarla sürgün ettiler.

HalihazÄ±rdaki parklarÄ± Millet Bahçesi adÄ± altÄ±nda yeni bir yeÅŸil alan gibi pazarlamaya çalÄ±ÅŸanlar bugün gördükleri her boÅŸ araziye beton dökmekle meÅŸgul. Ä°stanbul’da kurduklarÄ± saltanatÄ±n biteceÄŸini fark ettikleri günden beri kente daha fazla saldÄ±rmaya baÅŸladÄ±lar. AKP’li belediyeciler, Ä°stanbul’a ihanet etmek için birbirleriyle yarÄ±ÅŸÄ±yor. Giderayak kente ihanet etmekten vazgeçmeleri için bir kez daha kendilerini uyarÄ±yoruz. Zeytinburnu’da hukuka raÄŸmen yürütmeye çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± bu iÅŸ, ellerine yüzlerine bulaÅŸacak. Ä°stanbullular olarak hakkÄ±mÄ±z olanÄ± alacaÄŸÄ±z. (HABER MERKEZÄ°)

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