Gezici Festival baÅŸlÄ±yor

Ankara Sinema DerneÄŸinin, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n katkÄ±larÄ±yla dÃ¼zenlediÄŸi Gezici Festival 30 KasÄ±m'da baÅŸlÄ±yor.

Ankara Sinema DerneÄŸinin, Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n katkÄ±larÄ±yla düzenlediÄŸi Gezici Festival, Türkiye sinemasÄ±nÄ±n en yeni örneklerini izleyicilerle buluÅŸturmaya devam ediyor. YÄ±lÄ±n öne çÄ±kan ödüllü yerli yapÄ±mlarÄ±ndan “Anons”, “Arada”, “Ev KadÄ±nÄ±”, “Kelebekler”, “ParanÄ±n Kokusu” ve “Sibel”, Gezici Festival’le 30 KasÄ±m-13 AralÄ±k tarihleri arasÄ±nda film ekiplerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla Ankara, Sinop ve Kastamonu’da sinemaseverlerle buluÅŸacak. Yirmi dördüncü kez yollara düÅŸen Gezici Festival, 30 KasÄ±m-6 AralÄ±k’taki ilk duraÄŸÄ± Ankara’nÄ±n ardÄ±ndan, 7-9 AralÄ±k tarihleri arasÄ±nda Sinop’u, 10-13 AralÄ±k’ta ise Kastamonu’yu ziyaret edecek. Festival, her yÄ±l yer verdiÄŸi bölümlerin yanÄ±nda, bu yÄ±l göçmen sorununu farklÄ± boyutlarÄ±yla ele alan, oldukça sert söylemlere sahip filmlerden oluÅŸan SÄ±ÄŸÄ±nma(sÄ±z) seçkisini de izleyici ile buluÅŸturacak. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

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