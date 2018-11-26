10 iÅŸyerinde sendikalaÅŸma mÃ¼cadelesi 1 iÅŸyerinde grev devam ediyor

TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir yanÄ±nda iÅŸÃ§ilerin sendikalaÅŸma ve insanca yaÅŸam mÃ¼cadelesi sÃ¼rÃ¼yor. Ä°ÅŸÃ§iler 10 iÅŸyerinde direniÅŸ; 1 iÅŸyerinde grev sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

TARÄ°Åž, Cargill, Flormar, TayaÅŸ, BBS Metal, Babacanlar Kargo, AydÄ±n Belediyesi ile MuÄŸla ve Urfa’daki TÜVTÜRK TaÅŸÄ±t Muayene istasyonlarÄ± ile Aygün Alüminyum’da sendikalaÅŸma ve iÅŸlerine geri dönme mücadelesi sürerken Süperpak’ta toplusözleÅŸme görüÅŸmelerinin tÄ±kanmasÄ± üzerine baÅŸlayan grev devam ediyor.

Bursa Orhangazi’de 1999 yÄ±lÄ±nda niÅŸasta bazlÄ± ÅŸeker ve hayvan yemi üretmeye baÅŸlayan Amerika’nÄ±n gÄ±da devi Cargill’de TekgÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nda örgütlendikleri için iÅŸten atÄ±lan 14 Cargill iÅŸçisinin eylemi 224. gününde.

Kocaeli Gebze’de Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan 132 Flormar iÅŸçisinin Gebze Organize Sanayi Bölgesinde baÅŸlattÄ±klarÄ± direniÅŸ 197’inci gününde devam ediyor.

Kocaeli Gebze’de bulunan TayaÅŸ’ta DÄ°SK’e baÄŸlÄ± GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduÄŸu için iÅŸten atÄ±lan iÅŸçinin fabrika önünde baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± direniÅŸ 8. gününde devam ediyor. Öte yandan yine GÄ±da-Ä°ÅŸ’e üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan TARÄ°Åž iÅŸçilerinin direniÅŸi de 21. gününde devam ediyor.

Kocaeli Gebze’de bulunan BBS Metal FabrikasÄ±nda BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan 11 iÅŸçinin fabrika önündeki direniÅŸi 76’Ä±ncÄ± gününde devam ediyor.

MuÄŸla’da bulunan TÜVTÜRK Araç Muayene Ä°stasyonunda çalÄ±ÅŸan ve DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Nakliyat-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan iÅŸçilerin iÅŸe iade mücadelesi 106’Ä±ncÄ± gününde devam ediyor. Urfa’da da Nakliyat-Ä°ÅŸ’e üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan TÜVTÜRK Araç Muayene Ä°stasyonu iÅŸçilerinin direniÅŸi 9. gününde devam ediyor.

DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Sosyal-Ä°ÅŸ SendikasÄ±’na üye olduklarÄ± için AydÄ±n BüyükÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan iÅŸten atÄ±lan iÅŸçiler 142 gündür AydÄ±n BüyükÅŸehir Belediyesi’ne baÄŸlÄ± Ä°mar A.Åž. önünde ‘Efeler iÅŸe iade edilsin’ sloganÄ±yla eylemlerine devam ediyor.

Antep’te Türk-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± TÜMTÄ°S SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için iÅŸten çÄ±karÄ±lan ve açtÄ±klarÄ± iÅŸe iade davasÄ±nÄ± kazanan Babacanlar Kargo Åžirketi çalÄ±ÅŸanÄ± 9 iÅŸçinin direniÅŸi 449’uncu gününde devam ediyor.

TekirdaÄŸ’Ä±n Ergene Ä°lçesi VelimeÅŸe Mevkii’nde bulunan ve 450 kiÅŸinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Aygün Alüminyum’da Türk Metal SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan 12 iÅŸçinin direniÅŸi 150. gündür devam ediyor.

SÜPERPAKTA GREV DEVAM EDÄ°YOR

AvustralyalÄ± MM Süperpak Åžirketi ile Türk-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± Selüloz-Ä°ÅŸ SendikasÄ± arasÄ±ndaki toplu iÅŸ sözleÅŸme görüÅŸmelerinin tÄ±kanmasÄ± üzerine ÅŸirketin Ä°zmir TorbalÄ±, Karaman ve Antep’deki fabrikalarÄ±nda çalÄ±ÅŸan 240 iÅŸçinin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± grev 161. gününde devam ediyor. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 17:08

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