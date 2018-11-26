ValiliÄŸin sÄ±navÄ±nda â€˜usulsÃ¼zlÃ¼kâ€™ iddiasÄ±

CHP'li Tanal, DÃ¼zce'de Valilik sÄ±navÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼k not alan bazÄ± memurlarÄ±n, mÃ¼lakatta yÃ¼ksek puan verilerek terfi ettirilmesini Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±'na sordu.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Mahmut Tanal Düzce ValiliÄŸinde, "Görevde Yükselme ve Unvan DeÄŸiÅŸikliÄŸi Åžef UnvanÄ±" sÄ±navÄ±nda, kesin olmayan sözlü sÄ±nav sonuçlarÄ±na göre, bazÄ± memurlarÄ±n yazÄ±lÄ± sÄ±navda düÅŸük not almalarÄ±na karÅŸÄ±n, mülakatta tam veya yüksek puan verilerek terfi ettirildiÄŸi iddialarÄ±nÄ± Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu’ya sordu.

Düzce ValiliÄŸinde 2018 yÄ±lÄ± "Görevde Yükselme ve Unvan DeÄŸiÅŸikliÄŸi Åžef UnvanÄ±" sÄ±navÄ±na giren memurlardan 6’sÄ±nÄ±n, kesin olmayan sözlü sÄ±nav sonucuna göre, görevde yükseldiÄŸi iddia edildi.

Listede ilk 6’da yer alan bu kiÅŸilere, yazÄ±lÄ± sÄ±navda düÅŸük not almalarÄ±na karÅŸÄ±n, mülakatta 100 tam veya yüksek puan; yazÄ±lÄ± sÄ±navda yüksek not alanlara ise mülakatta düÅŸük not verildiÄŸi iddia edildi.

Görsel: DHA

Tanal, usulsüzlük iddiasÄ±yla ilgili Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu tarafÄ±ndan yazÄ±lÄ± cevaplanmasÄ± isteÄŸiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Tanal, önergesinde, “Anayasa’nÄ±n Kamu Hizmetlerine Girme HakkÄ± baÅŸlÄ±klÄ± 70’inci maddesi gereÄŸi, her Türk kamu hizmetlerine girme hakkÄ±na sahiptir. Hizmete alÄ±nmada, görevin gerektirdiÄŸi niteliklerden baÅŸka hiçbir ayrÄ±m gözetilmez. Göreve alÄ±nmada görevin gerektirdiÄŸi niteliklerden baÅŸka hiçbir ayrÄ±m yapÄ±lmayacaÄŸÄ± yine Anayasa’nÄ±n 70’inci maddesi gereÄŸi güvence altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸken referanslarÄ±n sÄ±nav sonucuna ÅŸekil verdiÄŸi iddiasÄ± bile Anayasa’ya aykÄ±rÄ±dÄ±r” ifadelerini kullandÄ±.

‘DEVLETTE LÄ°YAKAT’ NEREDE?

YazÄ±lÄ± sÄ±navda baÅŸarÄ±lÄ± olduklarÄ± halde mülakatta düÅŸük puan alan bazÄ± adaylarÄ±n yerine, yazÄ±lÄ±da düÅŸük not alan ancak mülakatta tam veya yüksek puan alan kiÅŸilerin yükselmesinin, ‘referans’ adÄ± altÄ±nda ‘torpil bulan terfi etti’ iddialarÄ±nÄ± beraberinde getirdiÄŸini ifade eden Tanal, iddialarÄ±n ‘Devlet yönetiminde liyakat esastÄ±r’ ilkesini zedelediÄŸini belirterek Soylu’ya ÅŸu sorularÄ± yöneltti:

â– SÄ±navÄ±n kesin olmayan sözlü sÄ±nav sonuç listesine göre yeterli puan alan pek çok kiÅŸinin düÅŸük mülakat puanlarÄ±yla elendiÄŸi iddiasÄ± doÄŸru mudur?

â– Yine söz konusu sÄ±navda alt sÄ±ralarda kalanlarÄ±n ise mülakat sonucunda terfi ettirildiÄŸi iddiasÄ± doÄŸru mudur?

â– Referans adÄ± altÄ±nda torpil bulan terfi etti düÅŸüncesine mahal veren bu uygulama devlet yönetiminde liyakat esastÄ±r ilkesine aykÄ±rÄ± deÄŸil midir?

â– Terfi ettirilen isimlerin hemÅŸehri, parti, sendika, hatÄ±rlÄ± iÅŸ adamÄ± kanallarÄ± ile görevde yükseldiÄŸi iddiasÄ± doÄŸru mudur?

â– DoÄŸru ise bu yanlÄ±ÅŸlÄ±k ne zaman düzeltilecek? Söz konusu sÄ±navda sözlü mülakatlar video kaydÄ±na alÄ±ndÄ± mÄ±?

â– AlÄ±ndÄ± ise iddialarÄ± çürütmek için tespit iÅŸlemi ne zaman baÅŸlatÄ±lacak? BaÅŸlatÄ±lmayacaksa neden?

â– Anayasa’nÄ±n Kamu Hizmetlerine Girme HakkÄ± baÅŸlÄ±klÄ± 70’inci maddesi gereÄŸi, her Türk kamu hizmetlerine girme hakkÄ±na sahiptir. Hizmete alÄ±nmada, görevin gerektirdiÄŸi niteliklerden baÅŸka hiçbir ayÄ±rÄ±m gözetilmez. SÄ±nav sonuçlarÄ± Anayasa 70’inci maddenin ihlali deÄŸil midir?

â– Göreve alÄ±nmada görevin gerektirdiÄŸi niteliklerden baÅŸka hiçbir ayrÄ±m yapÄ±lmayacaÄŸÄ± yine Anayasa’nÄ±n 70’inci maddesi gereÄŸi güvence altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸken referanslarÄ±n sÄ±nav sonucuna ÅŸekil vermesi Anayasa’ya aykÄ±rÄ± deÄŸil midir?

â– Söz konusu sÄ±navda yapÄ±lan Anayasa ihlalleri için hukuki iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ± mÄ±? BaÅŸlatÄ±lmadÄ± ise neden? Ne zaman baÅŸlatÄ±lacak?” (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 18:12

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