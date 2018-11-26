Ä°zmir Yamanlarâ€™da 25 KasÄ±m etkinliÄŸi

25 KasÄ±m dolayÄ±sÄ±yla bir araya gelen kadÄ±nlar mÃ¼cadelenin yol ve yÃ¶ntemlerini tartÄ±ÅŸtÄ±.

25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddetle UluslararasÄ± Mücadele ve DayanÄ±ÅŸma Günü dolayÄ±sÄ± ile kadÄ±nlar Ä°zmir Yamanlar Cemevi’nde bir araya geldi.

Cemevi KadÄ±n KollarÄ± BaÅŸkanÄ± Åžefika KatÄ±’nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ± ile baÅŸlayan etkinlikte, Genel-Ä°ÅŸ 7 Nolu Åžube Sekreteri Özgür Genç, çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nda kadÄ±nlarÄ±n karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± zorluklarÄ± ve ekonomik krizin kadÄ±nlar üzerindeki etkilerini anlattÄ±. 25 KasÄ±m’Ä±n ortaya çÄ±kÄ±ÅŸ hikâyesini ve Mirabel KardeÅŸlerin mücadelesini de anlatan Genç, kapitalizmde kadÄ±nlarÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ±na karÅŸÄ± mücadele etmenin yol ve yöntemlerini dile getirdi.

FotoÄŸraf: Evrensel

Avukat Cevriye AydÄ±n’Ä±n da, ÅŸiddete uÄŸrayan kadÄ±nlarÄ±n hukuki olarak yapabileceklerini anlattÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda, Türkiye’nin de altÄ±nda imzasÄ± bulunan Ä°stanbul SözleÅŸmesi ve 6284 sayÄ±lÄ± yasalara iliÅŸkin bilgiler verdi. AydÄ±n, yasalarda yeterli denilebilecek düzenlemeler olsa bile uygulamadaki sorunlarÄ± ve iktidarÄ±n kadÄ±na bakÄ±ÅŸÄ± yüzünden kadÄ±na yönelik ÅŸiddetle etkili bir mücadele yürütülmediÄŸine dikkat çekti. AydÄ±n, yasalarÄ±n uygulanmasÄ± için kadÄ±nlarÄ±n birlikte ve dayanÄ±ÅŸma içinde mücadele etmesinin gerekli olduÄŸunu vurguladÄ±. (Ä°zmir/EVRENSEL)

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