â€˜Tahliye iÃ§in daha ne bekliyorsunuz?â€™

HDP'li vekil ToÄŸrul, Antep cezaevinde bir tutuklunun bÃ¶breÄŸini kaybetmesini ve saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±na raÄŸmen tahliye edilmemesini Adalet BakanÄ±'na sordu.

HDP Antep Milletvekili Mahmut ToÄŸrul, Antep H Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan VakÄ±f Arslan’Ä±n hapishanedeyken bir böbreÄŸini kaybettiÄŸini ve saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak tahliye edilmeme gerekçesini Adalet BakanÄ± Abdülhamit Gül’e sordu.

“Hükümlü ve tutuklunun, beden ve ruh saÄŸlÄ±klarÄ±nÄ±n korunmasÄ±, hastalÄ±klarÄ±nÄ±n tanÄ±sÄ± için muayene ve tedavi olanaklarÄ±ndan, tÄ±bbi araçlardan yararlanmasÄ± yasal haktÄ±r. Bu konuda devletin mutlak bir yükümlülüÄŸü bulunmaktadÄ±r” diyen ToÄŸrul, yazÄ±lÄ± soru önergesiyle ÅŸu sorularÄ±n yanÄ±tlanmasÄ±nÄ± istedi:

â– VakÄ±f Arslan’Ä±n tahliye edilmesi için diÄŸer böbreÄŸinin de kaybedilmesi bekleniyor?

â– AÄŸÄ±r saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± olmasÄ±na VakÄ±f Arslan hakkÄ±nda ceza infazÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± veya cezanÄ±n ertelenmesi hükümleri neden uygulanmamÄ±ÅŸtÄ±r?

â– VakÄ±f Arslan’Ä±n tedavisinin gerekli ÅŸekilde yapÄ±lmamasÄ±, insan ve yaÅŸam hakkÄ±nÄ±n ihlali deÄŸil midir?

â– BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z VakÄ±f Arslan’Ä±n durumundan haberdar mÄ±dÄ±r?

â– VakÄ±f Arslan ve diÄŸer tüm hasta tutuklu ve hükümlülerin maÄŸduriyetlerinin giderilmesi için ne gibi çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±z vardÄ±r?

â– Antep H, E ve L tip cezaevlerindeki hasta tutuklu sayÄ±sÄ± kaçtÄ±r?” (HABER MERKEZÄ°)

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