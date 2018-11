TARÄ°Åž yÃ¶netimine Ã§aÄŸrÄ±: SendikayÄ± tanÄ±yÄ±n talepleri karÅŸÄ±layÄ±n

Gıda-İş’te örgütlendikleri için işten atılan TARİŞ işçilerinin direnişi destek ziyaretleriyle sürüyor. İşçiler patrona sendikayı tanıma çağrısı yaptı.

İzmir Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı fabrikasında çalışırken DİSK/Gıda-İş’e üye oldukları için işten atılan 7 işçinin fabrika önünde başlattığı direniş 20. gününde. Her sabah saat 07.30’da direniş alanında buluştuklarını ifaden eden işçilerden Murat Yılmaz, fabrikada akşam son işçinin çıkmasıyla eylemlerini sonlandırdıklarını belirtti. Rüzgara, yağmura ve soğuk havaya aldırış etmeden direnişlerini sürdürdüklerini dile getiren Yılmaz, “Servisten gelen arkadaşlarımızla selamlaşıyoruz. Çayımızı semaverde yapıyoruz. Arkadaşlarımızla sürekli bir sohbet içerisindeyiz. Hava şartları bazen iyi, bazen kötü oluyor. Bundan korunmanın yolunu bir şekilde buluyoruz. Bu direnişi nasıl büyütürüz, zaferle nasıl taçlandırırız bunun değerlendirmesini yapıyoruz. Her yerden destekler geliyor. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Sendikalar ve bazı siyasi partiler her zaman yanımızda oluyor” dedi.

DAYANIŞMA ÇAĞRISI

İçerideki işçilerin çoğunun sendikaya üye olduğunu ve TARİŞ yönetiminin öncü işçileri işten attığını hatırlatan Yılmaz, “Sendikaya üye olan arkadaşlarımızın desteğiyle o gün fabrikayı terk etmedik. Saat 06.00’dan gece 11.00’e kadar fabrikada bulunduk. Daha sonra polisler gelip anonsla yaptığımızın suç olduğunu söyledi. Sendika temsilcilerimizle görüşme yaptıktan sonra bir karar alarak hep birlikte fabrika kapsına çıktıktan sonra temsilciler ve işçiler olarak toplam 65 kişi gözaltına alındık. O günden bu yana taleplerimizi dile getiriyoruz. Çıkarılan işçilerin işlerine geri dönmesi, sendikal haklarımızın tanınması ve sendikayla masaya oturup toplusözleşme imzalanmasını istiyoruz. Taleplerimiz kabul edilinceye kadar direnişimiz devam edecek. Birçok kesimden destek alıyoruz. Duyarlı tüm kamuoyunu, emek güçlerini ve siyasi partilerin de desteklerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

‘FABRİKA İŞÇİ VE KÖYLÜNÜNDÜR’

Gıda-İş Ege Bölge Başkanı Gürsel Köse ise işçilerin anayasal haklarını kullandıklarını belirtti. İşçilerin bir suçu varmış gibi işveren tarafından çıkarıldığını hatırlatan Köse, “Burası bir kooperatiftir. Fabrika sahibi olmayan, patronu ve üreticisi de köylü olan bir işletmeden bahsediyoruz. Çalışan arkadaşlarımız buranın ortak çalışanlarıdır. Direnişte olan arkadaşlarımızın babaları bu fabrikanın ortağıdır. Yönetim kurulunda görev yapıyorlar. Seçilerek gelinen yönetim kurulu üyeleri kendi şahsi şirketleri gibi hareket ediyorlar. Bu fabrikada sömürü, eziyet ve zulüm var. Arkadaşlarımızda bıçak kemiğe dayandı. Örgütlü hareket etmek için sendikaya üye oldular. Şu an bizimle görüşme yapmıyorlar. İlk eyleme geçildiği gün HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, İnsan Hakları Kaynakları Müdürü ile görüşme yaptı. Sayın Vekil Çepni işçilerin işten çıkarılma nedenini sorunca müdür ‘Bunlar boş geziyor, bu yüzden çıkarttım’ diye cevap verdi. İşçilerin yüzüne bakarak böyle bir cevap verdi. Sonra arkadaşların kıdemlerini sorduk. Her bir işçinin çalışma hayatı 18-20 yıl gibi uzun süreye dayanıyor. Bunlar söylendikten sonra çevirmeye başladı” diye konuştu.

‘MÜCADELE DEVAM EDECEK’

Direnişin gidişatını TARİŞ yönetiminin tavrının belirleyeceğini ifade eden Köse, “Bizim taleplerimiz belli. Üretimden, iş barışından yanayız. Aynı zamanda sendikal haklar tanınana kadar bu mücadele devam edecek. Şimdi TARİŞ fabrikasında neler olduğuna dair halkımızı bilgilendirmek için el ilanları bastırıyoruz. Halkımızın yoğun olduğu yerlerde dağıtacağız. Buradaki sesimizi duyurmaya çalışacağız” dedi.

YEŞİL SOL PARTİ’DEN DİRENİŞE DESTEK

Öte yandan fabrikadaki sendikasız çalışan işçilere dönük örgütlenme çağrılarını sürdüren işçilere destek ziyaretleri de devam ediyor. İşçileri bugün de Yeşil Sol Parti ziyaret etti. ‘Tariş işçilerinin yanındayız’ pankartı ile fabrika önüne gelen Yeşil Sol Parti, işçilerin kararlı mücadelelerinde daima yanında olacaklarını belirtti. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

