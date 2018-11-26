TARÄ°Åž yÃ¶netimine Ã§aÄŸrÄ±: SendikayÄ± tanÄ±yÄ±n talepleri karÅŸÄ±layÄ±n

GÄ±da-Ä°ÅŸâ€™te Ã¶rgÃ¼tlendikleri iÃ§in iÅŸten atÄ±lan TARÄ°Åž iÅŸÃ§ilerinin direniÅŸi destek ziyaretleriyle sÃ¼rÃ¼yor. Ä°ÅŸÃ§iler patrona sendikayÄ± tanÄ±ma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Ä°zmir ÇiÄŸli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki TARÄ°Åž Zeytin ve ZeytinyaÄŸÄ± fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸÄ±rken DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ’e üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan 7 iÅŸçinin fabrika önünde baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± direniÅŸ 20. gününde. Her sabah saat 07.30’da direniÅŸ alanÄ±nda buluÅŸtuklarÄ±nÄ± ifaden eden iÅŸçilerden Murat YÄ±lmaz, fabrikada akÅŸam son iÅŸçinin çÄ±kmasÄ±yla eylemlerini sonlandÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Rüzgara, yaÄŸmura ve soÄŸuk havaya aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeden direniÅŸlerini sürdürdüklerini dile getiren YÄ±lmaz, “Servisten gelen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla selamlaÅŸÄ±yoruz. ÇayÄ±mÄ±zÄ± semaverde yapÄ±yoruz. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla sürekli bir sohbet içerisindeyiz. Hava ÅŸartlarÄ± bazen iyi, bazen kötü oluyor. Bundan korunmanÄ±n yolunu bir ÅŸekilde buluyoruz. Bu direniÅŸi nasÄ±l büyütürüz, zaferle nasÄ±l taçlandÄ±rÄ±rÄ±z bunun deÄŸerlendirmesini yapÄ±yoruz. Her yerden destekler geliyor. Bizi yalnÄ±z bÄ±rakmÄ±yorlar. Sendikalar ve bazÄ± siyasi partiler her zaman yanÄ±mÄ±zda oluyor” dedi.

DAYANIÅžMA ÇAÄžRISI

Ä°çerideki iÅŸçilerin çoÄŸunun sendikaya üye olduÄŸunu ve TARÄ°Åž yönetiminin öncü iÅŸçileri iÅŸten attÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan YÄ±lmaz, “Sendikaya üye olan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n desteÄŸiyle o gün fabrikayÄ± terk etmedik. Saat 06.00’dan gece 11.00’e kadar fabrikada bulunduk. Daha sonra polisler gelip anonsla yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n suç olduÄŸunu söyledi. Sendika temsilcilerimizle görüÅŸme yaptÄ±ktan sonra bir karar alarak hep birlikte fabrika kapsÄ±na çÄ±ktÄ±ktan sonra temsilciler ve iÅŸçiler olarak toplam 65 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±k. O günden bu yana taleplerimizi dile getiriyoruz. ÇÄ±karÄ±lan iÅŸçilerin iÅŸlerine geri dönmesi, sendikal haklarÄ±mÄ±zÄ±n tanÄ±nmasÄ± ve sendikayla masaya oturup toplusözleÅŸme imzalanmasÄ±nÄ± istiyoruz. Taleplerimiz kabul edilinceye kadar direniÅŸimiz devam edecek. Birçok kesimden destek alÄ±yoruz. DuyarlÄ± tüm kamuoyunu, emek güçlerini ve siyasi partilerin de desteklerini bekliyoruz” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

‘FABRÄ°KA Ä°ÅžÇÄ° VE KÖYLÜNÜNDÜR’

GÄ±da-Ä°ÅŸ Ege Bölge BaÅŸkanÄ± Gürsel Köse ise iÅŸçilerin anayasal haklarÄ±nÄ± kullandÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Ä°ÅŸçilerin bir suçu varmÄ±ÅŸ gibi iÅŸveren tarafÄ±ndan çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Köse, “BurasÄ± bir kooperatiftir. Fabrika sahibi olmayan, patronu ve üreticisi de köylü olan bir iÅŸletmeden bahsediyoruz. ÇalÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z buranÄ±n ortak çalÄ±ÅŸanlarÄ±dÄ±r. DireniÅŸte olan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n babalarÄ± bu fabrikanÄ±n ortaÄŸÄ±dÄ±r. Yönetim kurulunda görev yapÄ±yorlar. Seçilerek gelinen yönetim kurulu üyeleri kendi ÅŸahsi ÅŸirketleri gibi hareket ediyorlar. Bu fabrikada sömürü, eziyet ve zulüm var. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zda bÄ±çak kemiÄŸe dayandÄ±. Örgütlü hareket etmek için sendikaya üye oldular. Åžu an bizimle görüÅŸme yapmÄ±yorlar. Ä°lk eyleme geçildiÄŸi gün HDP Ä°zmir Milletvekili Murat Çepni, Ä°nsan HaklarÄ± KaynaklarÄ± Müdürü ile görüÅŸme yaptÄ±. SayÄ±n Vekil Çepni iÅŸçilerin iÅŸten çÄ±karÄ±lma nedenini sorunca müdür ‘Bunlar boÅŸ geziyor, bu yüzden çÄ±karttÄ±m’ diye cevap verdi. Ä°ÅŸçilerin yüzüne bakarak böyle bir cevap verdi. Sonra arkadaÅŸlarÄ±n kÄ±demlerini sorduk. Her bir iÅŸçinin çalÄ±ÅŸma hayatÄ± 18-20 yÄ±l gibi uzun süreye dayanÄ±yor. Bunlar söylendikten sonra çevirmeye baÅŸladÄ±” diye konuÅŸtu.

‘MÜCADELE DEVAM EDECEK’

DireniÅŸin gidiÅŸatÄ±nÄ± TARÄ°Åž yönetiminin tavrÄ±nÄ±n belirleyeceÄŸini ifade eden Köse, “Bizim taleplerimiz belli. Üretimden, iÅŸ barÄ±ÅŸÄ±ndan yanayÄ±z. AynÄ± zamanda sendikal haklar tanÄ±nana kadar bu mücadele devam edecek. Åžimdi TARÄ°Åž fabrikasÄ±nda neler olduÄŸuna dair halkÄ±mÄ±zÄ± bilgilendirmek için el ilanlarÄ± bastÄ±rÄ±yoruz. HalkÄ±mÄ±zÄ±n yoÄŸun olduÄŸu yerlerde daÄŸÄ±tacaÄŸÄ±z. Buradaki sesimizi duyurmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z” dedi.

YEÅžÄ°L SOL PARTÄ°’DEN DÄ°RENÄ°ÅžE DESTEK

Öte yandan fabrikadaki sendikasÄ±z çalÄ±ÅŸan iÅŸçilere dönük örgütlenme çaÄŸrÄ±larÄ±nÄ± sürdüren iÅŸçilere destek ziyaretleri de devam ediyor. Ä°ÅŸçileri bugün de YeÅŸil Sol Parti ziyaret etti. ‘TariÅŸ iÅŸçilerinin yanÄ±ndayÄ±z’ pankartÄ± ile fabrika önüne gelen YeÅŸil Sol Parti, iÅŸçilerin kararlÄ± mücadelelerinde daima yanÄ±nda olacaklarÄ±nÄ± belirtti. (Ä°ÅžÇÄ°-SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

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