Arjantinâ€™de pilotlar grevde, uÃ§uÅŸlar iptal

Arjantinâ€™in devlete ait hava yolu ÅŸirketi AerolÃ­neas Argentinasâ€™ta Ã§alÄ±ÅŸan pilotlar ve uÃ§uÅŸ personeli G20 zirvesine gÃ¼nler kala greve gitti.

Arjantin’in devlete ait hava yolu ÅŸirketi Aerolíneas Argentinas’ta çalÄ±ÅŸan pilotlar ve uçuÅŸ personeli 30 KasÄ±m’da Buenos Aires’te baÅŸlayacak olan G20 zirvesine günler kala greve gitti.

Bu grev, sektördeki en büyük hava yolu ÅŸirketi olan Aerolíneas Argentinas’ta bu ay gerçekleÅŸen dördüncü grev oldu. Hava yolu ÅŸirketinin çalÄ±ÅŸanlarÄ± uzun süredir enflasyon ve ekonomik durgunluk yüzünden eriyen ücretlerin ve alÄ±m gücündeki düÅŸüÅŸün telafi edilmesi için hükümete uyarÄ±da bulunuyordu.

AEROLÍNEAS ARGENTÄ°NAS ÇALIÅžANLARI SUÇLADI

Hava yolu ÅŸirketinin yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada 370 uçuÅŸun ve 40 bin yolcunun grevden etkilendiÄŸi belirtildi. AçÄ±klamada “Aerolíneas yolcularÄ±nÄ± koruma ihtiyacÄ± hissettiÄŸinden o gün (pazartesi) için planlanmÄ±ÅŸ tüm iÅŸleyiÅŸini iptal etmek zorunda kalmÄ±ÅŸ, mümkün olduÄŸunca düzenli bir ÅŸekilde uçuÅŸlarÄ± yeniden programlamaya çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r” denilerek, grevin 20 milyon dolarlÄ±k bir zarara yol açacaÄŸÄ± iddia edildi.

Greve pilot sendikalarÄ± APLA ve UALA ile yer hizmetleri sendikasÄ± APA ve teknisyenlerin örgütlü olduÄŸu APTA ve UPSA sendikalarÄ±nÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ±yla pilotlar, yer hizmetleri, teknik ve uzman personeli katÄ±ldÄ±. Grevin ne zaman biteceÄŸi ise açÄ±klanmadÄ±. Sendikadan yapÄ±lan açÄ±klamada grevin, 8 KasÄ±m’da yapÄ±lan ve 258 uçuÅŸun iptaline neden olan grevde “Ä°ÅŸ yerlerini terk ettiÄŸi veya çalÄ±ÅŸmayÄ± durdurduklarÄ±” gerekçesiyle çalÄ±ÅŸanlara 10 ila 15 gün süreyle uzaklaÅŸtÄ±rma verilmesine yanÄ±t olarak örgütlendi.

Radio Mitre adlÄ± bir radyoya konuk olan hava yolu ÅŸirketinin yöneticisi Luis Malvido ise çalÄ±ÅŸanlarÄ±n uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± savunarak “KararÄ±mÄ±z tamamen kendi ürettikleri kaosun bir sonucudur. YolcularÄ±mÄ±za verdikleri zararla doÄŸru orantÄ±lÄ± olarak yaptÄ±rÄ±m uygulamaktan baÅŸka bir ÅŸey yapmadÄ±k” iddiasÄ±nda bulundu. Toplu görüÅŸmelerde çalÄ±ÅŸanlarÄ±n zaten yüzde 34’lük bir ücret artÄ±ÅŸÄ±nÄ± kabul ettirdiklerini ifade eden Malvido, “Bu ÅŸirket fiili olarak iflas etmiÅŸtir, maaÅŸlarÄ± ödeyebilmek için her ay devletten para istiyoruz” dedi.

BAÅžKAN MACRÄ° G20’DE GÖRÜCÜYE ÇIKACAKTI

Ä°ktidara geldiÄŸi 2015 yÄ±lÄ±ndan beri yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± ülkeye getirmeye çalÄ±ÅŸan BaÅŸkan Mauricio Macri’nin piyasa dostu politikalarÄ±nÄ± 30 KasÄ±m-1AralÄ±k’ta Arjantin’in baÅŸkentinde gerçekleÅŸecek olan G20 zirvesinde görücüye çÄ±karmasÄ± bekleniyor. Arjantin özellikle son dönemde IMF politikalarÄ±na karÅŸÄ± grevler ve protesto eylemleriyle gündeme geliyordu. Sadece ekim ayÄ±nda tüketici fiyatlarÄ±nÄ±n yüzde 5.4 arttÄ±ÄŸÄ± Arjantin’de Merkez BankasÄ±nÄ±n son açÄ±klamasÄ±na göre ülkede yÄ±l sonu enflasyonunun yüzde 47’ye çÄ±kmasÄ± bekleniyor. Ekonomideki dengesizliÄŸi ve her gün patlak veren iÅŸçi eylemlerinin yabancÄ± sermayeyi ürküttüÄŸü yorumlarÄ± yapÄ±lÄ±yor.

ARJANTÄ°N HAVA YOLUNDA BU 4. GREV

Bugünkü grev, sektördeki en büyük hava yolu ÅŸirketi olan Aerolíneas Argentinas’ta bu ay gerçekleÅŸen dördüncü grevdi. Hava yolu ÅŸirketinin çalÄ±ÅŸanlarÄ± uzun bir süredir enflasyon ve ekonomik durgunluk yüzünden eriyen ücretlerin ve alÄ±m gücündeki düÅŸüÅŸün telafi edilmesi için hükümeti uyarÄ±yordu. Devlet BaÅŸkanÄ± Mauricio Macri ise, ikinci grevin ardÄ±ndan “Aerolíneas Argentinas’la uçmayan yüzde 95’in para vermek zorunda olmasÄ± hiç adil deÄŸil” diyerek özelleÅŸtirme sinyali vermiÅŸti. UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Guillermo Dietrich ise bu yÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda kamuya ait olan Aerolíneas Argentinas ÅŸirketinin zarar ettiÄŸini ve 2020 yÄ±lÄ± itibarÄ±yla devlet desteÄŸi almayÄ± bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti. Buna karÅŸÄ±lÄ±k aÄŸustos ayÄ±nda ÅŸirket yönetimine gelen Malvido, bakanÄ±n verdiÄŸi zarar rakamlarÄ±nÄ±n asÄ±l nedeninin artan petrol fiyatlarÄ± ve Arjantin pesosunda yaÅŸanan deÄŸer kaybÄ±nÄ±n uluslararasÄ± seyahatlere yansÄ±masÄ± olduÄŸunu iddia etti. (DIÅž HABERLER)

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