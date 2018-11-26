Urfaâ€™da TÃœVTÃœRK iÅŸÃ§ileri eylemde

Urfa'da Nakliyat-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na Ã¼ye olduklarÄ± gerekÃ§esiyle iÅŸten atÄ±lan 11 TÃœVTÃœRK iÅŸÃ§isinin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± oturma eylemi 8â€™inci gÃ¼nÃ¼nde devam ediyor.

Devrimci Ä°ÅŸçi SendikalarÄ± Konfederasyonuna (DÄ°SK) baÄŸlÄ± Nakliyat-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± gerekçesiyle TÜVTÜRK Polçak TaÅŸÄ±t Muayene Ä°stasyonlarÄ± Ä°ÅŸletim AÅž’de çalÄ±ÅŸan 11 iÅŸçinin 13 KasÄ±m tarihinde iÅŸlerine son verilmiÅŸti.

Ä°ÅŸçiler iÅŸe dönmek için giriÅŸimlerinden sonuç alamayÄ±nca iÅŸletme önünde oturma eylemine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Urfa Merkez Ä°stasyonundan 1, ViranÅŸehir’den 7, Siverek’ten 2, Akçakale’den 1 olmak üzere toplam 11 iÅŸçinin, oturma eylemi 8’inci gününde devam ediyor.

Ä°ÅŸçiler, iÅŸe geri alÄ±nÄ±ncaya kadar oturma eylemine devam edeceklerini söyledi. (HABER MERKEZÄ°)

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