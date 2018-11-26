AvustralyalÄ± sendikalardan iÅŸyerinde cinsel tacize karÅŸÄ± kampanya

Avustralya Ä°ÅŸÃ§i SendikalarÄ± Konseyi (ACTU) Cinsiyete DayalÄ± Åžiddete KarÅŸÄ± 16 GÃ¼nlÃ¼k Aktivizm kampanyasÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±.

Avustralya Ä°ÅŸçi SendikalarÄ± Konseyi (ACTU) Cinsiyete DayalÄ± Åžiddete KarÅŸÄ± 16 Günlük Aktivizm kampanyasÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±.

Ä°ÅŸyerinde cinsel taciz üzerine bir araÅŸtÄ±rma yürüten ACTU’nun paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ilk sonuçlara göre her 2 kadÄ±ndan 1’i iÅŸyerinde tacize uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor.

Ä°ÅŸverenlerin iÅŸyerinde cinsel taciz ve ÅŸiddet konusunda önleyici tedbirler almasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Avustralya sendikalarÄ±, cinsel tacize uÄŸrayanlarÄ±n uzun süren pahalÄ± mahkeme süreçlerine gitmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek cinsel tacizin endüstri iliÅŸkileri sistemi içerisinde gündeme alÄ±nmasÄ±nÄ± talep ediyor.

16 Günlük Aktivizm KampanyasÄ±’nÄ±n cinsiyete dayalÄ± ÅŸiddetinde sistematik bir mesele olarak ele alÄ±nmasÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±yla kritik bir dönemde kesiÅŸtiÄŸini belirten ACTU BaÅŸkanÄ± Michele O’Neil, “Cinsel tacizi önlemede iÅŸverenlerin oynayacaÄŸÄ± büyük bir rol var. Bu iÅŸyerinde yaÅŸanan sistematik bir sorun, iÅŸverenler kulaÄŸÄ±nÄ±n üstüne yatamazlar. Ä°ÅŸyerinde tacize uÄŸrayan herkese hÄ±zlÄ±, etkili ve ucuz bir baÅŸvuru olanaÄŸÄ± sunmalÄ±yÄ±z. Tacizcilerin yarattÄ±ÄŸÄ± maliyeti hiç kimse yüklenmek zorunda kalmamalÄ±. Bütün bir sendikal hareket bu kampanya için seferber olmuÅŸ durumda. Cinsel tacize dair kurallarÄ± deÄŸiÅŸtirmeliyiz. Çok fazla insan güvenli olmayan ortamlarda çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bu durum sona ermeli. Siyasi partileri iÅŸyerinde cinsel taciz yasalarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek için kampanyamÄ±zÄ±n arkasÄ±nda durmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz. (DIÅž HABERLER)

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