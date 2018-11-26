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â€˜Boykot iÅŸÃ§inin hakkÄ±dÄ±râ€™
'SÃ¼taÅŸâ€™Ä± boykot' kampanyasÄ±na ÅŸirket tarafÄ±ndan dava aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±. Mahkeme kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±na karar verdi.
TekgÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ±n “SütaÅŸ ürünleri tüketmiyoruz, SütaÅŸ attÄ±ÄŸÄ± iÅŸçileri geri alana kadar SütaÅŸ ürünleri almÄ±yoruz, boykot vakti” kampanyasÄ±na karÅŸÄ± yapÄ±lan suç duyurusuna iliÅŸkin kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±na karar verildi.
Karacabey’de bulunan SütaÅŸ fabrikasÄ±nda örgütlenme çalÄ±ÅŸmasÄ± yürüten TekgÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ± üyesi iÅŸçiler sendikaya üye olduklarÄ± için iÅŸten çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ, TekgÄ±da-Ä°ÅŸ de “SütaÅŸ ürünleri tüketmiyoruz, sütaÅŸ attÄ±ÄŸÄ± iÅŸçileri geri alana kadar SütaÅŸ ürünleri almÄ±yoruz, boykot vakti” diyerek kampanya baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.
Bunun üzerine SütaÅŸ yönetimi, kampanya hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunarak tedbir kararÄ± istemiÅŸti.
Ä°stanbul Anadolu YakasÄ± Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Suç unsuru oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten BaÅŸsavcÄ±lÄ±k, aksine “SendikalaÅŸma sonucu iÅŸten atmalara karÅŸÄ± eylemlerin uluslararasÄ± sözleÅŸmelerden doÄŸan demokratik bir hak olduÄŸunu vurgulayarak kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±na” karar verdi. (Bursa/EVRENSEL)