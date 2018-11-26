Tahir ElÃ§iâ€™yi anma programÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

DiyarbakÄ±r Barosu, Tahir ElÃ§iâ€™nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 3â€™Ã¼ncÃ¼ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde anma etkinliÄŸi programÄ± hazÄ±rladÄ±.

DiyarbakÄ±r Barosu, Sur ilçesinde bulunan Dört AyaklÄ± Minare önünde 28 KasÄ±m 2015’te basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada öldürülen DiyarbakÄ±r Baro BaÅŸkanÄ± Tahir Elçi’yi 3’üncü yÄ±l dönümünde öldürüldüÄŸü gün ve saatte aynÄ± yerde anacak. 28 KasÄ±m günü saat 10.00’da DiyarbakÄ±r Adliyesi önünde bir araya gelecek avukatlar burada cüppelerini giyerek Sur’da bulunan Dört AyaklÄ± Minareye kadar yürüyecek. Anma etkinlikleri kapsamÄ±nda 28 KasÄ±m’da Elçi’nin öldürüldüÄŸü Dört AyaklÄ± Minare önünde saat 10.53’te anma töreni düzenlenecek. AynÄ± gün saat 14.00’te Elçi’nin Yeniköy MezarlÄ±ÄŸÄ±ndaki kabri ziyaret edilecek. Saat 15.30’da ise Baro evinde, “Tahir Elçi Ä°nsan HaklarÄ± FotoÄŸraf Sergisi” ve “Tahir Elçi O An” belgeselinin gösterimi yapÄ±lacak.

Anma programÄ± haftasÄ± kapsamÄ±nda 29 KasÄ±m’da Avukat Tahir Elçi HatÄ±ra OrmanÄ±’nda fidan dikme etkinliÄŸi düzenlenecek. YönetmenliÄŸini Özcan Alper’in yaptÄ±ÄŸÄ± “YÄ±kÄ±ntÄ±lar ArasÄ±nda” film gösterimi yapÄ±lacak. AynÄ± gün saat 17.00’de Baro evinde “Avukatlar Tahir Elçi’yi AnlatÄ±yor” adlÄ± söyleÅŸi gerçekleÅŸtirilecek. 30 KasÄ±m Cuma günü saat 14.30 Baro evinde moderatörlüÄŸünü DiyarbakÄ±r Baro BaÅŸkanÄ± Cihan AydÄ±n’Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ±, SanatçÄ± Mehmet AtlÄ±, Mimarlar OdasÄ± DiyarbakÄ±r Åžubesi EÅŸ BaÅŸkanÄ± Åžerefhan AydÄ±n ve Avukat Nuran ÖzdoÄŸan’Ä±n konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±lacaÄŸÄ± panel düzenlenecek. (HABER MERKEZÄ°)

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