Orduâ€™da ÅŸehir hastanesi projesine itiraz

Ordu Åžehir Hastanesi iÃ§in yapÄ±lmak istenen imar deÄŸiÅŸikliÄŸi planÄ±na Ordu Ã‡evre DerneÄŸi itiraz etti.

Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan AltÄ±nordu ilçesi, Eskipazar Mahallesi’nde 800 yataklÄ± Ordu Åžehir Hastanesi yapmak amacÄ±yla onaylanan imar planÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸi bir ay önce askÄ±ya çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°mar planÄ± deÄŸiÅŸtirilmek istenen parsellerin üzerinde bulunan botanik parkÄ± geçtiÄŸimiz yÄ±l sökülmüÅŸtü.

BAÄžIÅžÇILAR DA Ä°TÄ°RAZ ETTÄ°

Ä°mar planÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸine karÅŸÄ± dilekçeyle itiraz haklarÄ±nÄ± kullandÄ±klarÄ±nÄ± belirten Ordu Çevre DerneÄŸi (ORÇEV) BaÅŸkanÄ± Gül Ersan, “Ä°mar planÄ± deÄŸiÅŸtirilmek istenen parsellerin yüz ölçümü 111 bin 811.21 metrekare, bu alanÄ±n tamamÄ±na yakÄ±nÄ± hazineye ve Orman Genel MüdürlüÄŸüne ait. Parsellerin eski sahipleri burayÄ±, park alanÄ± olarak kamu yararÄ±na kullanÄ±lmak kaydÄ±yla devretmiÅŸler” dedi. ORÇEV olarak bu imar deÄŸiÅŸikliÄŸine ÅŸehircilik ilkelerine, planlama esaslarÄ±na ve imar mevzuatÄ±na aykÄ±rÄ± olduÄŸu gerekçesiyle itiraz ettiklerini anlatan Ersan “Parsellerini kamu yararÄ±na kullanÄ±lmak üzere devreden hissedarlar da imar planÄ±na itiraz ettiler” diye konuÅŸtu.

KAMU YARARI YOK

Hastaneleri insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±ndan ziyade ekonomik kazanç olarak gören yöneticilerin hastane için en olmadÄ±k yeri seçtiklerini ifade eden Ersan “AyrÄ±ca, ÅŸehir hastaneleri kamu yararÄ±na deÄŸil müteahhitlerin yararÄ±nadÄ±r. Åžu anda faaliyette olan ÅŸehir hastanelerinde yaÅŸananlar ve yapÄ±lan sözleÅŸmeler bunu ispatlamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu kentte insanca ve saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸamak hepimizin hakkÄ±dÄ±r, bu hakkÄ± korumak da hepimizin görevidir” açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

(Ordu/EVRENSEL)

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