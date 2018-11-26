KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu-KaramollaoÄŸlu gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sona erdi: Dirsek temasÄ± olabilir

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu'yu ziyaret etti, yerel seÃ§imlere iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, yerel seçimler öncesi Saadet Partisi Lideri Temel KaramollaoÄŸlu'yu ziyaret etti. Ziyaretin ardÄ±ndan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile birlikte açÄ±klama yapan KaramollaoÄŸlu, “Bu seçimlerde genelde bir ittifakÄ±n söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, mümkün olduÄŸu kadar her seçim bölgesinde seçime girme gayreti içinde bulunacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ama Anadolu'nun çeÅŸitli yerlerinde yeri geldiÄŸi zaman bir dirsek temasÄ± yapÄ±labileceÄŸini daha önce de ifade etmiÅŸtim. Bu düÅŸüncemizde yine kararlÄ±yÄ±z” dedi.

KILIÇDAROÄžLU: VERÄ°MLÄ° BÄ°R TOPLANTI OLDU

CHP Lideri Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± Seyit Torun ve OÄŸuz Kaan SalÄ±cÄ± ile birlikte SP Genel Merkezi'nde Temel KaramollaoÄŸlu'nu ziyaret etti. Ä°ki lider, yaklaÅŸÄ±k 1 saat süren ziyarette, yerel seçimlerde ittifak konusunu görüÅŸtü. Liderler, ziyaretin ardÄ±ndan kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na geçerek açÄ±klama yaptÄ±. CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, “SayÄ±n Genel BaÅŸkan ve arkadaÅŸlarÄ±yla son derece verimli bir toplantÄ± gerçekleÅŸtirdik. Türkiye'nin sorunlarÄ±nÄ±, iç politikayÄ±, içinde bulunduÄŸu durumlarÄ± hemen hemen olabildiÄŸince deÄŸerlendirdik. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduk. Ben ve arkadaÅŸlarÄ±m SayÄ±n Genel BaÅŸkan ve arkadaÅŸlarÄ±na teÅŸekkür ediyoruz” diye konuÅŸtu.

KARAMOLLAOÄžLU: DÄ°RSEK TEMASI YAPILABÄ°LÄ°R

SP Lideri KaramollaoÄŸlu ise ziyareti nedeniyle KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na teÅŸekkür ederek ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Elbette bir seçime gidiyoruz, seçime gittiÄŸimiz atmosferi enine boyuna deÄŸerlendirmek önemli bir hadise, özellikle siyasetçiler için. Ümidimiz, bu seçimlere giderken bir gerginlik olmasÄ±n. Her siyasi parti farklÄ± görüÅŸlere sahiptir. Ama bu farklÄ±lÄ±k bizim için bir zenginlik olmalÄ±; kamplaÅŸma vesilesi olmamalÄ± kanaatindeyiz. Bu seçimlerde de, daha önceden de ifade etmiÅŸtim, genelde bir ittifakÄ±n söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, mümkün olduÄŸu kadar biz her seçim bölgesinde seçime girme gayreti içinde bulunacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ama geçmiÅŸte söylediÄŸim gibi, Anadolu'nun çeÅŸitli yerlerinde yeri geldiÄŸi zaman bir dirsek temasÄ± yapÄ±labileceÄŸini ifade etmiÅŸtim. Bu düÅŸüncemizde yine kararlÄ±yÄ±z. Ä°nÅŸallah bu seçimler memleketimiz için, milletimiz için hayÄ±rlÄ± olur diyoruz.”

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve arkadaÅŸlarÄ±, açÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan SP Genel Merkezi'nden ayrÄ±ldÄ±. (DHA)

CHP ADAYLARINI 6 ARALIK'TA AÇIKLAYACAK

Öte yandan CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun 6 AralÄ±k PerÅŸembe günü parti genel merkezinde belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ± açÄ±klayacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.

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Temel KaramollaoÄŸlu kimdir?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 17:14

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