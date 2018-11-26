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HÃ¼rriyet'te Serkan Ocak'la da yollar ayrÄ±ldÄ±
HÃ¼rriyet'in, Seyahat ekinde yayÄ±n yÃ¶netmenliÄŸi gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten Serkan Ocak'la yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.
Hürriyet’in Seyahat ekinde yayÄ±n yönetmenliÄŸi görevini yürüten Serkan Ocak’la yollarÄ±n ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.
4 yÄ±ldÄ±r bu görevi yürüten Ocak’tan boÅŸalan Hürriyet Gazetesi Seyahat Eki YayÄ±n YönetmenliÄŸi koltuÄŸuna ise aynÄ± ekte editör olarak çalÄ±ÅŸan Banu Tuna getirildi.
Banu Tuna, 19 yÄ±ldÄ±r Hürriyet gazetesinde ve muhabirlikten haber koordinatörlüÄŸüne çeÅŸitli görevlerde bulundu.
Tuna’nÄ±n ismi Hürriyet künyesindeki yerini de aldÄ±.
NAFÄ°Z ALBAYRAK DA Ä°ÅžTEN ÇIKARILDI
Öte yandan Demirören Haber AjansÄ±nÄ±n New York temsilcisi, 32 yÄ±llÄ±k Gazeteci Nafiz Albayrak da iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±.
DHA’nÄ±n New York’taki BirleÅŸmiÅŸ Milletler ofisinde görev yapan ve çok sayÄ±da uluslararasÄ± habere imza atan Nafiz Albayrak’Ä±n iÅŸine, ‘Maliyetinin pahalÄ±ya geldiÄŸi’ gerekçesiyle son verildiÄŸi bildirildi. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 15:17