SÄ±ÄŸacÄ±kâ€™taki balÄ±k Ã§iftliÄŸi iÃ§in 4. kez Ã‡ED sÃ¼reci baÅŸlatÄ±ldÄ±

Ä°zmirâ€™de Ã‡evre ve Åžehircilik Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yargÄ± kararlarÄ±nÄ± ve halkÄ±n itirazlarÄ±nÄ± yok sayarak balÄ±k Ã§iftliÄŸi iÃ§in dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez Ã‡ED sÃ¼reci baÅŸlattÄ±.

Metehan UD

Ä°zmir

Seferhisar’Ä±n SÄ±ÄŸacÄ±k Körfezi’ne kurulu olan orkinos çiftliÄŸi için hem mahkeme kararlarÄ±na hem de bölge halkÄ±nÄ±n itirazlarÄ±na raÄŸmen Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü dördüncü kez onay süreci baÅŸlattÄ±.

Ä°zmir’in ‘yavaÅŸ ÅŸehir’ unvanlÄ± ilçesi Seferihisar’Ä±n turistik mahallesi SÄ±ÄŸacÄ±k’Ä±n açÄ±klarÄ±nda bulunan orkinos çiftliÄŸi için, Ä°zmir ValiliÄŸi bir kez daha ÇED sürecini baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Son olarak temmuz ayÄ± içinde ‘ÇED olumlu’ kararÄ± DanÄ±ÅŸtay tarafÄ±ndan iptal edilen çiftliÄŸin proje tanÄ±tÄ±m dosyasÄ± yine yönetmeliÄŸe uygun bulundu.

Ä°lk olarak 2010 yÄ±lÄ±nda baÅŸvuruda bulunan BaÅŸaranlar Su Ürünleri YetiÅŸtiriciliÄŸi Åžirketi, 9 numaralÄ± su ürünleri potansiyel sahasÄ±nda yÄ±llÄ±k 900 bin ton kapasiteli orkinos çiftliÄŸi tesisinde üretime baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Åžirket yeni dönemde de üretim yapmayÄ± sürdürmek istiyor ancak hem Seferihisar Belediyesi hem de bölge halkÄ± tarafÄ±ndan açÄ±lan yürütmeyi iptal davalarÄ± ile verilen ÇED kararlarÄ± bu süreçte 3 kez iptal edildi. Karadan 3 kilometre açÄ±ktaki 39 bin metrekarelik tesiste 50 metre çaplÄ± 8 kafes bulunuyor. Tesiste üretilen orkinoslar Japonya’ya ithal ediliyor. Projeye 30 yÄ±l süre biçilirken gerektiÄŸinde süresiz olarak faaliyette kalabileceÄŸi de ifade ediliyor.

AKDENÄ°Z FOKLARININ YAÅžAM ALANI

Proje alanÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bölge Akdeniz foklarÄ± için Türkiye’de belirlenen 14 önemli yaÅŸam alanÄ±ndan biri. Tesislerden aÄŸustos, eylül, ekim, kasÄ±m ve aralÄ±k aylarÄ±nda günde ortalama 2 tona yakÄ±n atÄ±k denize karÄ±ÅŸacak. Yine mahkeme kararlarÄ±na raÄŸmen proje dosyasÄ±nda GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± BalÄ±kçÄ±lÄ±k ve Su Ürünleri Genel MüdürlüÄŸü, GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k Ä°l MüdürlüÄŸü, UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ± Tersaneler ve KÄ±yÄ± YapÄ±larÄ± Genel MüdürlüÄŸünün olur raporlarÄ± bulunuyor.

ÅžÄ°RKET: DETAYLI Ä°NCELEME YAPILACAK

Proje dosyasÄ±nda bir kez daha baÅŸvuruda bulunulmasÄ± ÅŸu gerekçelerle anlatÄ±lÄ±yor:

“Proje sahibi tarafÄ±ndan 900 ton/yÄ±l kapasiteli orkinos yetiÅŸtiriciliÄŸi faaliyeti gerçekleÅŸtirilmekte iken açÄ±lan dava nedeniyle YD kararÄ± verilmiÅŸ gerekçe olarak da, körfezin uzun dönemli izleme verilerinin olmadÄ±ÄŸÄ±, ortamÄ±n çevresel eÅŸikleri ve taÅŸÄ±ma kapasitesinin belirlenmediÄŸi gibi nedenler gösterilmiÅŸtir. YD kararÄ±na gerekçe olan çalÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±labilmesi, yönetmelik EK-1 kapsamÄ±nda projenin daha detaylÄ± incelenebilmesi için proje sahibince ÇED YönetmeliÄŸinin 24. maddesi b bendi doÄŸrultusunda Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvurulmuÅŸ ve baÅŸvuru uygun bulunmuÅŸtur.”

‘GERÄ° DÖNÜÅžÜ OLMAYAN ÇEVRESEL RÄ°SKLER’

Son mahkeme kararÄ±nda orkinos yetiÅŸtiriciliÄŸinin SÄ±ÄŸacÄ±k Koyu ekosisteminde geri dönüÅŸü olmayan çevresel riskler oluÅŸturacaÄŸÄ± ve Kültür ve Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Yüksek Kurulunun 725 No’lu ilke kararÄ±na aykÄ±rÄ±lÄ±k teÅŸkil ettiÄŸi vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±. Kararda “Turizm merkezi olan bölgenin yakÄ±nÄ±nda, ekosisteme, doÄŸal ve kültürel deÄŸerlere zarar verme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± çok yüksek olan balÄ±k çiftliÄŸinin kurulmasÄ±, Seferihisar’Ä±n ‘yavaÅŸ ÅŸehir’ uygulamalarÄ±na aykÄ±rÄ±dÄ±r. SÄ±ÄŸacÄ±k Körfezi’nin çevresel, deniz tabanÄ± ve akÄ±ntÄ± sistemi ile kapasitesi hakkÄ±nda yeterli veri bilinmemekte, bu durumda ‘ÇED olumlu’ kararÄ±nda hukuka uyarlÄ±k bulunmamakta” denilmiÅŸti.

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