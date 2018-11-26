Tacizciden â€˜YanlÄ±ÅŸlÄ±kla kolum Ã§arptÄ±â€™ savunmasÄ±

Antalyaâ€™da yolda yÃ¼rÃ¼yen Ã§ocuÄŸa cinsel tacizde bulunan ve tutuksuz yargÄ±lanan M.Y, duruÅŸmadaki ifadesinde 'YanlÄ±ÅŸlÄ±kla kolum Ã§arptÄ±' savunmasÄ± yaptÄ±.

Antalya’nÄ±n Manavgat ilçesinde yolda yürüyen 17 yaÅŸÄ±ndaki çocuÄŸa cinsel tacizde bulunan ve tutuksuz yargÄ±lanan M.Y, duruÅŸmadaki ifadesinde “YanlÄ±ÅŸlÄ±kla kolum çarptÄ±” diyerek kendini savundu. Mahkeme, sanÄ±ÄŸa 3 yÄ±l 4 ay hapis cezasÄ± verdi.

Manavgat’ta Ä±rmak kenarÄ±nda yürüyen G.K’yi elle taciz eden M.Y, çevredekiler tarafÄ±ndan yakalanarak polise teslim edildi. Yürütülen soruÅŸturmanÄ±n ardÄ±ndan ÅŸüpheli hakkÄ±nda Manavgat Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ‘sarkÄ±ntÄ±lÄ±k suretiyle çocuÄŸun cinsel istismarÄ±’ suçundan dava açÄ±ldÄ±. Manavgat 1’inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülen davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nda “Eve dönüÅŸte bir bayana yanlÄ±ÅŸlÄ±kla kolum çarptÄ±. AslÄ±nda ben mi ona çarptÄ±m yoksa o mu bana çarptÄ± hatÄ±rlamÄ±yorum” dedi.

‘SARKINTILIK VE Ä°STÄ°SMAR’

G.K’nin AvukatÄ± Zerrin Ünal, müvekkilinin sanÄ±ÄŸÄ± tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, “Yolun geniÅŸliÄŸi 8-10 metre. SanÄ±k rahatlÄ±kla diÄŸer yerden gidebilirdi. SanÄ±k burada suç iÅŸlemek kastÄ±yla hareket etmiÅŸtir” dedi.

DuruÅŸmada savcÄ± sanÄ±ÄŸÄ±n ‘SarkÄ±ntÄ±lÄ±k suretiyle çocuÄŸun cinsel istismarÄ±’ suçundan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Mahkeme heyeti sanÄ±k M.Y’ye ‘SarkÄ±ntÄ±lÄ±k suretiyle çocuÄŸun cinsel istismarÄ±’ suçundan, itiraz yolu açÄ±k olmak üzere 3 yÄ±l 4 ay hapis cezasÄ± verdi.

ÇOCUKLARA TACÄ°ZE 44 YIL HAPÄ°S Ä°STEMÄ°

Manavgat’ta çocuklara sosyal medya üzerinden para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± cinsel iliÅŸki teklifinde bulunan H.Z’nin 44 yÄ±la kadar hapsi istendi. Åžikayet üzerine gözaltÄ±na alÄ±nan H.Z’nin, Manavgat 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülen duruÅŸmasÄ±nda savcÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, ÅŸüphelinin ‘15 yaÅŸÄ±ndan küçük çocuklara nitelikli cinsel istismar’ suçunu iÅŸlediÄŸi belirtilerek, cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istendi. SanÄ±ÄŸÄ±n daha önce baÅŸka suçlardan hapis yattÄ±ÄŸÄ± belirlendi. DuruÅŸma ileri bir tarihe ertelendi. (HABER MERKEZÄ°)

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