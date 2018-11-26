Åžeker pancarÄ± Ã¼reticileri Ã¼rÃ¼nlerini dÃ¶kmek zorunda kalÄ±yor

CHP Milletvekili Burcu KÃ¶ksal: Pancar Ã¼reticileri maÄŸdur edildi.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP KahramanmaraÅŸ Milletvekili Ali Öztunç ile Meclis'te düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, pancar üreticisinin sorunlarÄ±nÄ± dile getirdi.

AKP’nin ÅŸeker pancarÄ± ve ÅŸekere yönelik politikalarÄ±nÄ± eleÅŸtiren Köksal, 14 ÅŸeker fabrikasÄ±ndan 13'ünün, 2011 yÄ±lÄ±nda belirlenen satÄ±ÅŸ bedelinin çok altÄ±nda rakamlara peÅŸkeÅŸ çekildiÄŸini ve bu nedenle kamunun 2 milyar 382 milyon lira zarara uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Köksal, AKP’nin fabrikalarda çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin maÄŸdur olmayacaklarÄ± yönündeki sözlerinin gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, ÅŸeker fabrikalarÄ±ndaki bine yakÄ±n taÅŸeron iÅŸçinin iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 800'ün üzerinde iÅŸçinin emekliliÄŸe zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, son olarak 10 gün önce Afyonkarahisar Åžeker FabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸan 32 taÅŸeron iÅŸçisinin fabrikaya giriÅŸlerinin yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

’50 BÄ°N PANCAR ÜRETÄ°CÄ°SÄ° MAÄžDUR DURUMDA’

Pancar üreticisinin, satÄ±n alÄ±nmayan ürünlerini, boÅŸ bulduklarÄ± arazilere, tarlalara döktüklerini anlatan Köksal, kürsüye yerleÅŸtirdiÄŸi pancarlarÄ± da üreticilerin yol kenarÄ±na döktüklerinden topladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Pancar üreticisinin sorunlarÄ±nÄ± aktaran Köksal, ÅŸöyle devam etti: “Pancar alÄ±mlarÄ±nÄ±n, süresinden 20-25 gün sonra baÅŸlamasÄ±, fabrikada alÄ±cÄ± muhatap bulamamak, kantarlarÄ±n geç açÄ±lmasÄ±, bazÄ± kantarlarÄ±n hiç açÄ±lmamasÄ±, fabrika önünde saatlerce uzun kuyruklarda sÄ±ra beklemek, nakliye ve fire sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± pancar üreticisini adeta canÄ±ndan bezdirdi. Pancar üreticisi, baÅŸlayacak kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±yla pancarlarÄ±nÄ± sökemeyeceÄŸini anladÄ±ÄŸÄ± için zarar etmeyi bile düÅŸünmeden mecburen pancarÄ± söküp boÅŸ bulduÄŸu yere dökerek çare arÄ±yor. SatÄ±lan ÅŸeker fabrikalarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu illerdeki yaklaÅŸÄ±k 50 bin pancar üreticisi, ne yazÄ±k ki bu ÅŸekilde maÄŸdur olmuÅŸ durumda. Pancar üreticisi korkarÄ±m önümüzdeki yÄ±l pancar ekiminden vazgeçecek. Åžeker üretimi de düÅŸecek. Biz, niÅŸasta bazlÄ± ÅŸeker lobisinin istediÄŸi gibi ÅŸekerde tamamen dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± ülke haline geleceÄŸiz.”

‘100 BÄ°N TONA YAKIN PANCAR HALA TARLADA DURUYOR’

CHP KahramanmaraÅŸ Milletvekili Ali Öztunç da seçim bölgesindeki Elbistan'da da pancar üreticisinin Köksal'Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

ÖzelleÅŸtirilen ÅŸeker fabrikalarÄ±nÄ±n, deneyimli personeli iÅŸten çÄ±karmasÄ± nedeniyle pancar alÄ±mlarÄ±nÄ±n aksadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve üreticinin de bu nedenle sorun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapan Öztunç, “100 bin tona yakÄ±n pancar hala tarlada duruyor” ifadelerini kullandÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 15:11

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