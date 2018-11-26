LNRâ€™de seÃ§im: HalkÄ±n temel talebi barÄ±ÅŸ!

Okay Deprem Lugansk seÃ§imlerine iliÅŸkin izlenimlerini yazdÄ±.

Okay DEPREM

Lugansk

GeçtiÄŸimiz hafta sonu ikincisi düzenlenen Donbass genel ve baÅŸkanlÄ±k seçimlerinde gözlemci olarak Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LNR) aynÄ± adlÄ± baÅŸkenti Lugansk’taydÄ±k. Merkezi Seçim Komisyonu’nun aralarÄ±nda benim de olduÄŸum uluslararasÄ± gözlemciler için hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± programlar dizisi pazar günkü seçimlerden iki gün önce baÅŸlÄ±yordu. Gözlemciler aÄŸÄ±rlÄ±kla; aralarÄ±nda Almanya, SÄ±rbistan, Finlandiya, Norveç gibi ülkelerin olduÄŸu Avrupa’dan gelirlerken; Filistin, Yemen, Irak ve Suriye adÄ±na da birer temsilci hazÄ±r bulundu. Ä°lk günkü genel kabul etkinliÄŸi ve akÅŸam yemeÄŸinden sonra ikinci gün yuvarlak masa toplantÄ±sÄ±na geçildi. Söz konusu buluÅŸmaya on beÅŸe yakÄ±n resmi yabancÄ± gözlemcinin yanÄ± sÄ±ra, LNR Sendika Federasyonu ile Lugansk siyaset ve bürokrasisinden pek çok sima katÄ±ldÄ±. AdÄ± geçen etkinlikte katÄ±lÄ±mcÄ±lar, kendi bakÄ±ÅŸ açÄ±larÄ±ndan LNR’de seçimlerin düzenlenmesinin önemine deÄŸinirlerken, dünya kamuoyu ile belirli devletlerin ve de özellikle kendi ülkelerinin Donbass genel ve baÅŸkanlÄ±k seçimlerine yönelik politik tutumlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

AYNI GÜNDE BEÅž SANDIK GEZDÄ°K

UluslararasÄ± gözlemciler olarak sabahtan itibaren ikiÅŸerli ufak gruplar halinde ve yanÄ±mÄ±zda birer yerel görevli eÅŸliÄŸinde Lugansk’Ä±n farklÄ± oy kullanma noktalarÄ±na daÄŸÄ±lÄ±yoruz. Ä°lk duraÄŸÄ±mÄ±z okul, ikincisi tiyatro binasÄ±, üçüncüsü ise Taras Åževçenko Üniversitesi’nin merkez kampüsü oluyor. BuralarÄ±n ardÄ±ndan ise, aynÄ± günün ikinci yarÄ±sÄ± ÅŸehirden biraz uzaklaÅŸmak suretiyle Slavyanoserbsk kenti ve yakÄ±nlarÄ±ndaki bir baÅŸka kasabaya gidiyoruz. SabahÄ±n sekizinden akÅŸamÄ±n sekizine deÄŸin süren oy verme iÅŸleminde ziyaret ettiÄŸimiz farklÄ± sandÄ±k noktalarÄ±nda deÄŸiÅŸik yaÅŸ, meslek gruplarÄ±ndan ve cinsiyetlerden LugansklÄ±lar ile konuÅŸtuk.

Onlara öncelikle, sorulmasÄ± gereken temel sual olan, kendi özgür baÄŸÄ±msÄ±z iradeleriyle mi oy verdiklerini; daha önceki seçimde ve Praymeriz’de (2016) oy verip vermediklerini, tüm adaylarÄ± önceden bilip bilmedikleri ve yurttaÅŸlÄ±k görevlerini icra ederlerken LNR’in yeni yönetiminden ne tür politik ve sosyal ve ekonomik beklenti ve talepleri olduÄŸunu sorduk.

BARIÅžIN GELMESÄ° TEMEL TALEBÄ°M

63 yaÅŸÄ±ndaki Vladimir Nikolayeviç emekli. Nikolayeviç, “Her ÅŸeyden önce savaÅŸÄ±n tamamÄ±yla sona ermesi ve barÄ±ÅŸÄ±n gelmesi temel talebim oy verirken. Umuyorum her ÅŸey daha iyi olur” diyor. 45 yaÅŸÄ±ndaki Oksana Vladimirovna ise “Benim temel beklentim cumhuriyetimizin resmen tanÄ±nmasÄ±” diyor ve ekliyor:

“Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda ise genel hayat seviyesinin yükseltilmesi, maaÅŸlarÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ±, sanayinin eski seviyesine getirilmesini istiyorum.”

Åžoför olan Andrey Viktoroviç de çatÄ±ÅŸmalarÄ±n bir an evvel son bulmasÄ±nÄ± istediÄŸini söylüyor.

39 yaÅŸÄ±ndaki Olga Vladimirovna ise, fiyatlarÄ±n fazla oynamadÄ±ÄŸÄ± bir ekonomi ile emekli maaÅŸlarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± için oy kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor:

“Ben ÅŸahsen ayda 3 bin Ruble alÄ±yorum ve doÄŸal olarak bu meblaÄŸ yeterli gelmiyor.”

Yelena Kibunke 19 yaÅŸÄ±nda ve öÄŸrenci. “Temel talebim savaÅŸÄ±n sona ermesi” diyen Kibunke diÄŸer taleplerini öÄŸrencilere daha fazla yardÄ±m yapÄ±lmasÄ±, staj ve iÅŸ bulma olanaklarÄ±nÄ±n çeÅŸitlendirilmesi diye ifade ediyor.

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