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AtamasÄ± yapÄ±lmayan Ã¶ÄŸretmen cam silerken dÃ¼ÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti
Merve Alver, evinin camÄ±nÄ± silerken dÃ¼ÅŸerek Ã¶ldÃ¼. Alverâ€™in atamasÄ± yapÄ±lmayan bir Ã¶ÄŸretmen olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
Samsun'da, Tarih ÖÄŸretmenliÄŸi bölümü mezunu olan ancak atamasÄ± yapÄ±lmayan Merve Alver (32), oturduÄŸu apartmanÄ±n 7'nci katÄ±ndaki dairenin camÄ±nÄ± silerken, dengesini kaybedip düÅŸtü. AÄŸÄ±r yaralanan Merve Alver, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Olay, Samsun Ä°lkadÄ±m ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Merve Alver, ailesiyle birlikte oturduÄŸu apartmanÄ±n 7'nci katÄ±ndaki dairede, evinin camÄ±nÄ± silerken, bir anda dengesini kaybedip düÅŸtü. Çevredekilerin ihbarÄ±yla olay yerine saÄŸlÄ±k ekibi geldi. AÄŸÄ±r yaralanan Merve Alver, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Gazi Devlet Hastanesi'nde yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.
Merve Alver'in Tarih ÖÄŸretmenliÄŸi Bölümü'nden mezun olduktan sonra KPSS'ye girdiÄŸi, ancak atamasÄ±nÄ±n yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.
Alver'in ölümüyle ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmanÄ±n sürdüÄŸü belirtildi.
Apartman görevlisi Murat Tokgöz, “ÖÄŸretmendi ama atama bekliyordu. Çok üzüldük” dedi. (Samsun/DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 14:25