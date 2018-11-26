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FotoÄŸraf: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
ODTÃœâ€™de kamyon kazasÄ±: 1 Ã¶ÄŸrenci yaralandÄ±
26 KasÄ±m 2018 14:03
ODTÃœ'de kapaÄŸÄ± aÃ§Ä±lan kamyon kapÄ±sÄ±, bir Ã¶ÄŸrenciye Ã§arptÄ±. Yaralanan Ã¶ÄŸrenci hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
ODTÜ'de kamyon kapÄ±sÄ±nÄ±n çarpmasÄ± sonucu bir kadÄ±n öÄŸrenci yaralanarak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
ODTÜ’nün A4 kapÄ±sÄ±ndan yurtlar bölgesine giden yokuÅŸta yaÅŸanan olay, görgü tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadesine göre kampüse A4 kapÄ±sÄ±ndan giriÅŸ yapan bir kamyonun arka kapaÄŸÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ± sonucu meydana geldi.
AçÄ±lan kamyon kapaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±mda yürüyen bir kadÄ±n öÄŸrenciye çarptÄ±. ÖÄŸrenci, ambulans ile hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken görgü tanÄ±klarÄ± öÄŸrencinin durumunun aÄŸÄ±r olabileceÄŸini söyledi.
Olayla ilgili olarak aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ODTÜ Ä°ç Hizmetleri MüdürlüÄŸü ise dÄ±ÅŸarÄ±ya bilgi veremeyeceklerini belirterek sorularÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±tsÄ±z bÄ±raktÄ±. (Ankara/EVRENSEL)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 14:09
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