MEB ve Diyanet el ele: Okullarda Kuran merkezli eÄŸitimler verilecek

Ã‡orum'da MEB ve Diyanetâ€™in gÃ¶revlendirdiÄŸi vaizler, okullarda, 'Kuran ve sÃ¼nnet merkezli' eÄŸitimler verecek.

Çorum Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü ve Çorum Ä°l MüftülüÄŸü, öÄŸrenci ve velilere yönelik faaliyetler yapÄ±lmasÄ±nÄ± öngören, “Gencim GeleceÄŸim, Ailemle GüleceÄŸim” protokolü imzaladÄ±. Projenin amacÄ±, “ÖÄŸrenci ve velilere rehberlik yapmak” olarak açÄ±klandÄ±. Proje kapsamÄ±nda, müftülüÄŸün görevlendirdiÄŸi vaizlerin okullarda seminerler düzenlemesinin önü açÄ±ldÄ±.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, protokolün, YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t Ä°mam Hatip Ortaokulu ile Çorum Belediyesi Hayreddin Karaman Anadolu Ä°mam Hatip Lisesi ve Kocatepe Ortaokulu’nu kapsÄ±yor.

MEB: MÜFTÜLÜKLE ÇOK PROJE YÜRÜTTÜK

Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü ve Müftülük arasÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imza töreninde konuÅŸan Çorum Milli EÄŸitim Müdürü Seyit Ali Büyük, il müftülüÄŸü ile çok sayÄ±da proje yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirterek “Gençlerimizin kiÅŸisel geliÅŸimlerine katkÄ± saÄŸlayacak bu proje ile aile içi iletiÅŸimi güçlendirmeyi, ergenlik dönemindeki gençlerin problemlerini en aza indirmeyi hedeflemekteyiz” diye konuÅŸtu.

DÄ°YANET VAÄ°ZLERÄ° OKULLARDA 'SÖYLEÅžÄ°' YAPACAK

Protokol çerçevesinde, Çorum Ä°l MüftülüÄŸü’nün görevlendirdiÄŸi kiÅŸilerin okullarda, “SöyleÅŸi” adÄ± altÄ±nda etkinlikler düzenlemesine olanak saÄŸlandÄ±.

Din görevlilerinin okullarda düzenleyeceÄŸi etkinliklere öÄŸrencilerin yanÄ± sÄ±ra velilerin de katÄ±labileceÄŸi, seminerlerde “Ä°yi insan olma, haram bilinci, anne baba hakkÄ±” gibi baÅŸlÄ±klarÄ±n yer alacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ±nÄ±n MÄ±sÄ±roÄŸlu'yu ziyaretinden bugÃ¼ne neler oldu?

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