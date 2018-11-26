Cemaatler araÅŸtÄ±rÄ±lsÄ±n talebine 'kaba ve yaralayÄ±cÄ± sÃ¶zler' iadesi

Meclis BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHPâ€™nin cemaatlerle ilgili araÅŸtÄ±rma Ã¶nergesini 'kaba ve yaralÄ±yÄ±cÄ±' olduÄŸu iddiasÄ±yla iade etti.

CHP'den 28 milletvekilinin imzasÄ±yla, cemaatlerin nüfuzlarÄ±, ekonomik güçleri, yerel ve uluslararasÄ± boyuttaki siyasi baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla verilen soru önergesi Meclis BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m tarafÄ±ndan “kaba ve yaralÄ±yÄ±cÄ±” olduÄŸu iddiasÄ±yla iade edildi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, araÅŸtÄ±rma önergesini, metindeki “… Fethullah Gülen Cemaati, AKP iktidarÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± güçle palazlandÄ±kça palazlanmÄ±ÅŸ, darbe yapacak aÅŸamaya dahi ulaÅŸabilmiÅŸtir. AKP iktidarÄ±nÄ±n, devleti ele geçirmek için iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± tek cemaat ve tarikat, Fethullah Gülen Cemaati deÄŸildir. Belki bu Cemaat ile çok daha fazla içli dÄ±ÅŸlÄ± olmuÅŸ, iÅŸ yapmÄ±ÅŸtÄ±r ancak Türkiye’de bilinen diÄŸer tarikatlar da bu dönemde AKP iktidar için ‘al gülüm ver gülüm’ dostluÄŸu içinde etkinleÅŸmiÅŸtir” ifadeleri, “kaba ve yaralayÄ±cÄ± söz” olarak deÄŸerlendirdiÄŸi için iade ettiÄŸini bildirdi. (Ankara/EVRENSEL)

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