2 bin yÄ±llÄ±k HerkÃ¼l kabartmasÄ±na saldÄ±rÄ±

Bursa'nÄ±n Ä°znik ilÃ§esindeki Roma DÃ¶nemi'ne ait, yaklaÅŸÄ±k 2 bin yÄ±llÄ±k HerkÃ¼l kaya kabartmasÄ± tahrip edildi.

Bursa'nÄ±n Ä°znik ilçesindeki Roma Dönemi'ne ait, yaklaÅŸÄ±k 2 bin yÄ±llÄ±k Herkül kaya kabartmasÄ± tahrip edildi. Herkül'ün asasÄ± ve sakalÄ± yontularak alÄ±nÄ±rken, kabartmanÄ±n bulunduÄŸu DeliktaÅŸ mevkisinin çöplüÄŸe döndüÄŸü görüldü. Bölgenin, kaçak definecilerce tahrip edildiÄŸi ve birçok yerde çukurlar açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

DHA'dan BerktuÄŸ Öncü ve Mehmet Buldu'nun haberine göre, Ä°znik'in Hisardere Mahallesi yolundaki DeliktaÅŸ mevkisinde, yaklaÅŸÄ±k 2 bin yÄ±l öncesine tarihlenen Herkül kabartmasÄ±, kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ya da kiÅŸilerce tahrip edildi. Herkül'ün asasÄ± ve sakalÄ± yontularak alÄ±nÄ±rken, kabartmanÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± DeliktaÅŸ mevkisinin de çöplüÄŸe döndüÄŸü görüldü.

FotoÄŸraf: BerktuÄŸ Öncü/DHA

Roma ve Bizans tarihiyle ilgilenen NakkaÅŸ YalçÄ±n Öztürk, tarihi eserlere öncelikle halkÄ±n sahip çÄ±kmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "BurasÄ± koruma altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, sit alanÄ± olmasÄ± gereken bir yer. Fakat çevresi, zeytin çoraÄŸÄ± ve atÄ±k içinde kalmÄ±ÅŸ. Burada 2 bin yÄ±l önce yapÄ±lmÄ±ÅŸ Herkül kabartmasÄ± mevcut. Kabartma, her türlü saldÄ±rÄ±ya açÄ±k durumda. Elindeki asayÄ± ve sakalÄ± yerinden koparÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. Önlem alÄ±nÄ±p, korumaya alÄ±nmasÄ± gerekiyor. 'Bu kadar eser bizim elimizdeyken, neden turist gelmiyor?' diyebiliyorsak bunun sorumlusu biziz. Her yer atÄ±k ve pislik içinde. Birçok yer, defineciler tarafÄ±ndan kazÄ±lmÄ±ÅŸ. Heykellerimize, kabartmalarÄ±mÄ±za, deÄŸerlerimize sahip çÄ±kamÄ±yorsak fazla turist beklememize veya hayal görmemize gerek yok" diye konuÅŸtu.

Ä°znikliler ise bölgenin sit alanÄ± ilan edilip, eserin korumaya alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi. (Ä°znik/DHA)

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