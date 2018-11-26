YÄ±kÄ±lan Reinaâ€™da bilirkiÅŸi raporu dÃ¼zenlenmesine karar verildi

39 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nda mahkeme bilirkiÅŸi raporu dÃ¼zenlenmesine karar verdi. Ancak Reina, saldÄ±rÄ±dan kÄ±sa sÃ¼re sonra yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°stanbul Ortaköy’deki gece kulübü Reina’ya 2017 yÄ±lbaÅŸÄ±nda saat 01.15’te silahlÄ± saldÄ±rÄ± düzenlenmiÅŸ, 39 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. IÅžÄ°D’in üstlendiÄŸi saldÄ±rÄ±da ölenlerden biri de Reina’nÄ±n güvenlik görevlisi Fatih Çakmak’tÄ±.

REÄ°NA 2017 MAYIS’TA YIKILDI

Hürriyet’ten FÄ±rat Alkaç’Ä±n haberine göre, Çakmak’Ä±n ailesi, Reina gece kulübünü iÅŸleten Mels Turizm Otelcilik Restoran EÄŸlence Hizmetleri San. ve Tic. LTD. ÅžTÄ°’ye 200 bin liralÄ±k manevi, 1000 liralÄ±k da maddi olmak üzere 201 bin liralÄ±k tazminat davasÄ± açtÄ±. Aile ÅŸikâyet dilekçesinde oÄŸullarÄ±nÄ±n vefatÄ± nedeniyle destekten yoksun kaldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. KatliamÄ±n ardÄ±ndan Reina, 2017 MayÄ±s’ta Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan ‘mevzuata aykÄ±rÄ± kaçak kÄ±sÄ±mlar bulunduÄŸu’ gerekçesiyle yÄ±kÄ±ldÄ±.

BÄ°LÄ°RKÄ°ÅžÄ° ÜCRETi AÄ°LEDEN Ä°STENDÄ°

Fatih Çakmak’Ä±n ailesinin Reina iÅŸletmesine açtÄ±ÄŸÄ± dava ise Ä°stanbul 3’üncü Ä°ÅŸ Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. DuruÅŸmada Çakmak ailesi, Reina iÅŸletmecisinin gerekli güvenlik önlemlerini almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Çakmak ailesi avukatlarÄ± mahkemeden ‘kusur raporu’ hazÄ±rlanmasÄ± için bilirkiÅŸi incelemesi talebinde bulundu. Mahkeme de bu talebi kabul etti ve iÅŸ güvenliÄŸi uzmanlarÄ±ndan oluÅŸacak bilirkiÅŸilerin silahlÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili ‘kusur oranÄ±nÄ±’ gösteren bir rapor hazÄ±rlamasÄ±na karar verdi. BilirkiÅŸi heyeti hazÄ±rlayacaklarÄ± raporda Reina’nÄ±n olayla ilgili bir ihmalinin olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±racak. Mahkeme 400 liralÄ±k bilirkiÅŸi ücretinin ise davacÄ± Çakmak ailesi tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanmasÄ±na hükmetti.

‘MAHKEME YAVAÅž Ä°LERLÄ°YOR’

Fatih Çakmak’Ä±n aÄŸabeyi Erkan Çakmak karara ÅŸu tepkiyi gösterdi: “SaldÄ±rÄ±nÄ±n üzerinden iki yÄ±l geçti. Mahkeme çok yavaÅŸ ilerledi. Israrla bilirkiÅŸi raporu hazÄ±rlanmasÄ±nÄ± talep ettik. Ancak 4’üncü duruÅŸmada bu talebimiz kabul edildi. Ama bu arada Reina yÄ±kÄ±ldÄ±. BilirkiÅŸi nereye gidip inceleme yapacak. Kime ulaÅŸÄ±p rapor hazÄ±rlayacak?”

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