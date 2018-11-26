Sivas'ta yÃ¼k treni ile yolcu treni Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±, 10 kiÅŸi yaralandÄ±

Sivas'Ä±n UlaÅŸ ilÃ§esinde yÃ¼k treni ile yolcu treni Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±, ilk belirlemelere gÃ¶re 10 kiÅŸi yaralandÄ±.

Sivas'Ä±n UlaÅŸ ilçesi yakÄ±nlarÄ±nda yük treni ile yolcu treni çarpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada, ilk belirlemelere göre 10 kiÅŸi yaralandÄ±.

Kaza saat 11.00 sÄ±ralarÄ±nda Sivas'Ä±n UlaÅŸ ilçesi yakÄ±nlarÄ±ndaki Bostankaya Tren Ä°stasyonu yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi. Yolcu treni ile yük treninin kafa kafaya çarpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 10 kiÅŸi yaralandÄ±. ÇarpÄ±ÅŸma sorasÄ±nda, raydan çÄ±kan lokomotif olmadÄ±. KazanÄ±n ardÄ±ndan olay yerine saÄŸlÄ±k ve kurtarma ekipleri sevk edildi. (Sivas/DHA)

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