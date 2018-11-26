Yalova'da iki villada KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetine iliÅŸkin arama tamamlandÄ±

Yalova'nÄ±n Termal ilÃ§esine baÄŸlÄ± SamanlÄ± kÃ¶yÃ¼ndeki iki villada Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetine iliÅŸkin baÅŸlatÄ±lan arama tamamlandÄ±.

Yalova Termal'e baÄŸlÄ± SamanlÄ± köyündeki iki villada Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin güvenlik ekiplerince baÅŸlatÄ±lan arama çalÄ±ÅŸmasÄ± tamamlandÄ±.

Yalova'nÄ±n SamanlÄ± köyündeki iki villada Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin güvenlik ekiplerince baÅŸlatÄ±lan arama çalÄ±ÅŸmasÄ± tamamlandÄ±. Yol kenarÄ±nda geniÅŸ bahçesi bulunan iki katlÄ± villaya gelen polis ve jandarma ekipleri, geniÅŸ güvenlik önlemi aldÄ±.

Olay yeri incelemenin de arasÄ±nda bulunduÄŸu ekipler, dedektör köpeklerin de kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aramaya villanÄ±n içinden baÅŸladÄ±. Drone destekli arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± geniÅŸletildi.

BitiÅŸikteki iki katlÄ± villada da arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlandÄ±, bölgeye iki itfaiye aracÄ± getirildi.

Ä°lk villanÄ±n bahçesindeki kuyuda çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±ran ekipler, bahçeye itfaiyenin sel ve su baskÄ±nlarÄ±na müdahale aracÄ±nÄ± getirtti ve su boÅŸaltma iÅŸlemi baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Olay yeri inceleme ekipleri de kuyudaki çalÄ±ÅŸmalara destek verdi. Delil çalÄ±ÅŸmasÄ± gerçekleÅŸtiren ekipler, iki villanÄ±n çevresinde de inceleme yaptÄ±. Ä°ki villanÄ±n Suudi Arabistan vatandaÅŸÄ± iki ayrÄ± iÅŸ adamÄ±na ait olduÄŸu belirlendi.

Ä°ki polisin dedektör köpekle bahçesinde arama yaptÄ±ÄŸÄ± ilk villanÄ±n giriÅŸindeki duvarda Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä±n portrelerinin asÄ±lÄ± olmasÄ± dikkati çekti.

Ekipler, arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± 18.00'de tamamlayarak villadan ayrÄ±ldÄ±.

Yalova Valisi Muammer Erol, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± koordinesinde SamanlÄ±'da villada arama gerçekleÅŸtirildiÄŸini belirterek "Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± koordinesinde SamanlÄ± köyünde bir Arap iÅŸ adamÄ±na ait olduÄŸu öÄŸrenilen villada arama yapÄ±lmaktadÄ±r. AramanÄ±n mahiyeti ve sonuçlarÄ± hakkÄ±nda gereken açÄ±klama Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lacaktÄ±r" dedi.

BAÅžSAVCILIK'TAN ARAMA Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° AÇIKLAMA

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca, Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Yalova'da yapÄ±lan arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±. AçÄ±klamada, “Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi olayÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren ÅŸüphelilerden Mansour Othman M. AbahussaÄ±n'in olaydan bir gün önce Yalova'da ikamet etmekte olan Suudi Arabistan vatandaÅŸÄ± (Ghozan Kod) Mohammed Ahmet A. Alfaozan isimli ÅŸahÄ±sla iletiÅŸim kurduÄŸu tespit edilmiÅŸtir. YapÄ±lan bu görüÅŸmenin öldürülen gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n cesedinin parçalara ayrÄ±ldÄ±ktan sonra yok edilmesine/saklanmasÄ±na yönelik olduÄŸu deÄŸerlendirilmektedir” denildi.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca yapÄ±lan basÄ±n açÄ±klamasÄ± ÅŸöyle:

“Åžüpheli ya da ÅŸüphelilerce daha önceden yapÄ±lan planlama doÄŸrultusunda Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± 2 Ekim 2018 tarihinde Suudi Arabistan KrallÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda boÄŸularak ve cesedi parçalara ayrÄ±lmak suretiyle öldürülmüÅŸtür. Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca tüm boyutlarÄ±yla yürütülen soruÅŸturma sürecinde, 1 Ekim 2018 ve 2 Ekim 2018 tarihlerinde bir plan dahilinde ülkemize gelerek Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi olayÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren ÅŸüphelilerden Mansour Othman M. AbahussaÄ±n'in olaydan bir gün önce 1 Ekim 2018 tarihinde, SamanlÄ± Köyü, Merkez /Yalova adresinde ikamet etmekte olan Suudi Arabistan vatandaÅŸÄ± (Ghozan Kod) Mohammed Ahmet A. Alfaozan isimli ÅŸahÄ±sla iletiÅŸim kurduÄŸu tespit edilmiÅŸtir. YapÄ±lan bu görüÅŸmenin öldürülen gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n cesedinin parçalara ayrÄ±ldÄ±ktan sonra yok edilmesine/saklanmasÄ±na yönelik olduÄŸu deÄŸerlendirilmektedir. Bu sebeple Ä°stanbul 7. Sulh Ceza HakimliÄŸi'nin 18/5664 sayÄ±lÄ± kararÄ±na istinaden 26 KasÄ±m 2018 tarihinde Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z nezaretinde Ä°stanmbul Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri tarafÄ±ndan arama iÅŸlemleri yapÄ±lmaktadÄ±r. GeliÅŸmeler konusunda gerekli bilgilendirmeler yapÄ±lacaktÄ±r” (HABER MERKEZÄ°)

FotoÄŸraf: Yavuz Emrah Sever/AA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 21:36

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