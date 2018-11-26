FotoÄŸraf: Yavuz Emrah Sever/AA
Yalova'da iki villada KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetine dair arama yapÄ±lÄ±yor
Yalova'nÄ±n Termal ilÃ§esine baÄŸlÄ± SamanlÄ± kÃ¶yÃ¼ndeki iki villada Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetine iliÅŸkin arama yapÄ±lÄ±yor.
Yalova'nÄ±n Termal ilçesine baÄŸlÄ± SamanlÄ± köyündeki iki villada Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin güvenlik ekiplerince arama çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. Arama yapÄ±lan ilk villanÄ±n bahçesindeki kuyu incelemeye alÄ±ndÄ±, bahçeye itfaiye aracÄ± getirtildi.
Yol kenarÄ±nda geniÅŸ bahçesi bulunan iki katlÄ± villaya giden polis ve jandarma ekipleri, geniÅŸ güvenlik önlemi aldÄ±.
Olay yeri incelemenin de arasÄ±nda bulunduÄŸu ekipler, dedektör köpeklerin de kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aramaya villanÄ±n içinden baÅŸladÄ±. Drone destekli arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± geniÅŸletildi.
Ä°lk villanÄ±n incelemenin ardÄ±ndan bitiÅŸikteki iki katlÄ± villada da arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlandÄ±.
Yalova Valisi Muammer Erol, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± koordinesinde SamanlÄ±'da villada arama gerçekleÅŸtirildiÄŸini belirterek "Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± koordinesinde SamanlÄ± köyünde bir Arap iÅŸ adamÄ±na ait olduÄŸu öÄŸrenilen villada arama yapÄ±lmaktadÄ±r. AramanÄ±n mahiyeti ve sonuçlarÄ± hakkÄ±nda gereken açÄ±klama Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lacaktÄ±r" dedi. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 13:26