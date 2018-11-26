Ãœnalan'da 29 bin metrekarelik alan imara aÃ§Ä±lacak, mahalleli tepkili

Ä°stanbul ÃœskÃ¼dar'a baÄŸlÄ± Ãœnalan'da 29 bin metrekarelik alan ticaret ve konut iÃ§in imara aÃ§Ä±lÄ±yor. Mahalleli karara tepkili.

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi, Üsküdar Ünalan'da 29 bin metrekarelik alanÄ± ticaret ve konut için imara açÄ±yor. Geçen ay Ä°BB Meclisi'nden geçen karara göre 5 AralÄ±k'ta gerçekleÅŸecek ihale 385 milyon TL ile açÄ±lacak.

Konuya iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulunan CHP Ä°BB Meclis üyesi Nezih Küçükerden, "Ünalan'Ä±n bir konut planÄ± var. Plan tadili yapÄ±ldÄ±ktan sonra halkÄ±n yeÅŸil alanÄ± ve depremde toplanma alanÄ± elinden alÄ±ndÄ±. Böylece bu alan inÅŸaat alanÄ± haline getirildi. HalkÄ±n baÅŸka bir kullanÄ±m alanÄ± yok. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan millet bahçeleri açÄ±yor, Ä°BB burayÄ± paraya çevirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor" diye konuÅŸtu. Ünalan mahallesinin uyuÅŸturucu ile anÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Küçükerden ÅŸöyle devam etti: "Gençlerimiz için buraya spor komplesi de yapÄ±labilirdi ama 385 milyon TL'ye satÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±ldÄ±. CHP bu satÄ±ÅŸ için ret oyu verdi. Bizim isteÄŸimiz buranÄ±n halkÄ±n yararÄ±na açÄ±lmasÄ±dÄ±r. Ä°mar projesi Ünalan'Ä± alt üst etmiÅŸti. Bizler halkÄ±n yanÄ±ndayÄ±z."

SATIÅžA ÇIKAN KAMUSAL ALANDA NELER VAR?

Cumhuriyet’ten Deniz IÅŸÄ±k’Ä±n haberine göre, Ünalan MuhtarÄ± Mezengül ÅžimÅŸek, "SatÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±lan adada Ä°GDAÅž deposu, saÄŸlÄ±k merkezi, park ve pazar gibi halkÄ±n ortak alanlarÄ± bulunuyor. SatÄ±ÅŸ sonrasÄ± maÄŸdur pazarcÄ±lar ile de irtibat halindeyiz. Bu süreçte neler yapabiliriz, araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± yapÄ±yoruz. Kamu alanÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ± söz konusu olduÄŸu mahkemeye taÅŸÄ±mayÄ± düÅŸünüyoruz. AvukatlarÄ±n da yanÄ±mÄ±zda olduÄŸunu görmek istiyoruz. Ben de ilk duyduÄŸumda 'BurayÄ± da satamazlar' dedim. HalkÄ±n satÄ±ÅŸtan memnun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz" ifadelerini kullandÄ±.

MÜCADELE KARARI

CHP Üsküdar Ä°lçe BaÅŸkanvekili Deniz YÄ±ldÄ±rÄ±m, mahalle temsilciliÄŸinde gerçekleÅŸtirilen toplantÄ± sonrasÄ± 24 KasÄ±m'da sivil toplum örgütleri, muhtarlÄ±k ve yurttaÅŸlarla pazar alanÄ±nda eylem gerçekleÅŸtireceklerini duyurdu. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "HalkÄ±n malÄ± halkÄ±n malÄ± olarak kalmalÄ±, bunun için her türlü desteÄŸi saÄŸlayacaÄŸÄ±z " dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 13:32

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