Rize MeÅŸekÃ¶y'de 200 yÄ±llÄ±k tahtalÄ± kayak geleneÄŸi

Rize'nin Ä°kizdere ilÃ§esine baÄŸlÄ± MeÅŸekÃ¶y'de kÃ¶ylÃ¼ler 'Petranboard' adÄ±nÄ± verdikleri tahtalarla kayak yapÄ±yor.

Rize'nin Ä°kizdere ilçesine baÄŸlÄ± MeÅŸeköy'de her yÄ±l yaÄŸan kar ile birlikte 7’den 70’e herkes yörede ‘Petranboard’ adÄ±nÄ± verdikleri tahtalarla kayak yapÄ±yor. YÄ±llardÄ±r sürdürülen geleneÄŸi yaÅŸatan ve dik yamaçlarda saatte 80 kilometreyi aÅŸan hÄ±za ulaÅŸan tahtalarla kayan köylüler, bu yÄ±l da yaÄŸan ilk karla birlikte kendilerini doÄŸal pistlere attÄ±.

Kaçkarlar'da 11 yÄ±l önce helikopterli kayak sporu heliskinin baÅŸlamasÄ±yla profesyonel kayakçÄ±lara özenen Ä°kizdere ilçesi MeÅŸeköy köyü sakinleri dedelerinin karda kaydÄ±ÄŸÄ± tahtalarÄ± yeniden gün Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na çÄ±karÄ±p, köyün eski adÄ± Petran'dan esinlenerek 'Petranboard' adÄ±nÄ± verdikleri tahtalarla kayaÄŸa baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. 7’den 70’e herkesin kayak yaptÄ±ÄŸÄ± köyde 'Petranboard' artÄ±k kÄ±ÅŸ aylarÄ±nÄ±n ulaÅŸÄ±m aracÄ± oldu. YÄ±llardÄ±r sürdürülen geleneÄŸi yaÅŸatan köylüler, bu yÄ±l da yaÄŸan ilk karla birlikte kendilerini doÄŸal pistlere attÄ±. Köyden karayoluna yaklaÅŸÄ±k 2 kilometrelik dik yolu tahtalarla kayarak inen köylüler, yaya olarak geri dönüyor. Yüksek kesimde oturanlar da köyün alt kÄ±smÄ±nda yaÅŸayan akrabalarÄ±na gidebilmek için PetranboardlarÄ± kullanÄ±yor.

DENGEYÄ° ELDEKÄ° ÇUBUK SAÄžLIYOR

Kar toplamamasÄ± için uçlarÄ± dikleÅŸtirilen tahtalara binen köylüler dengede kalabilmek için bir elinde çubuk, diÄŸer elinde önünü kaldÄ±rarak fren yapmayÄ± saÄŸlayan ipe tutarak kayÄ±yor. Köylüler tahtalar elinde yürüyerek tÄ±rmandÄ±klarÄ± dik yamaçlarda kayak yapÄ±yor. Snowboard ustalarÄ±na taÅŸ çÄ±karan köylüler Petranboard adÄ±nÄ± verdikleri tahtalarla saatte 80 kilometreyi aÅŸan hÄ±za ulaÅŸabiliyor. Dengesini kaybeden ve hÄ±zÄ±nÄ± alamayanlar da karda düÅŸüyor, yeniden kalkarak yoluna devam ediyor.

FotoÄŸraf: Aytekin Kalender/DHA

MUHTAR: 200 YILLIK GELENEÄžÄ°MÄ°Z

MeÅŸeköy Köyü MuhtarÄ± Ahmet TÄ±ÄŸcÄ±, 200 yÄ±llÄ±k kayak geleneÄŸini yaÅŸattÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, yaÄŸan karla birlikte köylerinde kÄ±ÅŸ eÄŸlencesinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. TÄ±ÄŸcÄ±, kayak ÅŸenliÄŸi düzenleyeceklerini belirterek, "Geleneksel olarak yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Petranboard kayak ÅŸenliÄŸini ocak ayÄ±nda yapacaÄŸÄ±z. Herkesi ÅŸenliklere bekliyoruz. 200 yÄ±llÄ±k bir ulaÅŸÄ±m aracÄ± ve geleneÄŸimiz olan petran tahtasÄ± bizim için çok önemlidir. Çok kar yaÄŸdÄ±ÄŸÄ±nda merkeze gitmek için bu tahtalarÄ± kullanÄ±yorduk. Åžu an bu bir eÄŸlence haline geldi. Günümüzde de ulaÅŸÄ±m amaçlÄ± kullanÄ±yoruz. Petranboard dediÄŸimiz bu tahta dünya tarihinde bir ilktir. Snowboard yapanlar 2 yÄ±l önce köyümüze geldi. Onlarla bir yarÄ±ÅŸmaya yaptÄ±k ve biz kazandÄ±k" dedi.

FotoÄŸraf: Aytekin Kalender/DHA

'ACEMÄ°LER 30, USTALAR 100 KÄ°LOMETRE HIZA ULAÅžABÄ°LÄ°R'

Muhammet Kan da, “Bu tahta ile geçmiÅŸte büyüklerimiz ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlardÄ±. Åžimdilerde spor ve eÄŸlence amaçlÄ± kullanÄ±lÄ±yor. Burada kendi aramÄ±zda yarÄ±ÅŸlar yapÄ±yoruz. AÅŸaÄŸÄ± köye inmek için bunu kullanÄ±yoruz. Acemiler 30 kilometre hÄ±zla giderken ustalar 100 kilometre hÄ±za ulaÅŸabiliyor. Bu hÄ±za ulaÅŸmak için karÄ±n sert olmasÄ± gerekiyor" diye konuÅŸtu.

Mehmet Kurt ise, “Kar 50-60 santimetre ve sert olduÄŸunda hÄ±z yapabiliyoruz. HÄ±zÄ± kesmek için için ipi kullanÄ±yoruz. Yollar kapalÄ± olduÄŸunda bu tahta ile aÅŸaÄŸÄ±ya iniyoruz. En büyük eÄŸlencemiz budur. KÄ±ÅŸÄ±n hep kayarÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.

Okul tatillinde ÅŸenlik olacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Hasan Kurt ise, "Eskiye nazaran petranboard tahtasÄ±nÄ± daha yavaÅŸ kullanÄ±yoruz. Åženliklerle bu tahtayÄ± tanÄ±tmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bölgede bir teleferik olsa daha çok kiÅŸi bu tahta ile tanÄ±ÅŸabilir" dedi. (Rize/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 11:18

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